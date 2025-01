Rebel Wilson und Ramona tragen ihre Brautkleider auf Event

Rebel Wilson (44) und ihre Frau Ramona Agruma sorgten für Aufsehen, als sie den ersten Spieltag der Australian Open in Melbourne besuchten. Die Schauspielerin und die Designerin überraschten die Zuschauer dabei mit ihrer Kleiderwahl: Beide erschienen in den Hochzeitskleidern, die sie nur wenige Wochen zuvor bei ihrer standesamtlichen Trauung in Sydney getragen hatten. Die Australian Open markieren den ersten öffentlichen Auftritt des frisch verheirateten Paares seit der Trauung. Im Stadion verfolgten sie das Match zwischen Alexander Zverev (27) aus Deutschland und dem Franzosen Lucas Pouille.

Das Paar feierte Ende Dezember 2024 eine intime Zeremonie in Rebels Heimatstadt, durchgeführt von deren Schwester Liberty. Besonders rührend: Die Hochzeit fand dort statt, damit auch Rebels 94-jährige Großmutter dabei sein konnte. Es war aber nicht das erste Mal, dass Rebel und Ramona ihr Eheglück zelebrierten: Bereits im September 2024 hatten sie sich bei einer großen Feier auf der italienischen Insel Sardinien das erste Mal inoffiziell das Jawort gegeben.

Rebel, die ihre Beziehung im Sommer 2022 öffentlich gemacht hatte, nannte Ramona damals ihre Disney-Prinzessin – ein Titel, der seither bei ihren Fans oft Erwähnung findet. Die beiden verlobten sich 2023 passend dazu im Disneyland. Seit Ende 2022 haben die beiden eine kleine Tochter namens Royce Lillian Wilson. Sie kam mithilfe einer Leihmutterschaft auf die Welt.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson mit ihrer Großmutter und Ramona Agruma, Dezember 2024

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson und ihre Tochter Royce im Mai 2023

