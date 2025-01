Große Pläne: An diesen Shows würde Yvonne Woelke teilnehmen

Forsthaus Rampensau ist für Yvonne Woelke (45) die zweite Teilnahme an einem Reality-TV-Format. Wenn es nach der Blondine geht, muss das aber nicht so bleiben! In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram bekommt sie nicht nur das Kompliment, "frischen Wind in die TV-Landschaft" zu bringen, sondern wird auch gefragt, wo man sie zukünftig sehen könne. Tatsächlich gibt es viele Shows, in denen Yvonne sich als Kandidatin sehen würde: "Lust hätte ich auf: Let's Dance, Dschungelcamp, Promi Big Brother, Reality Backpackers, Das Sommerhaus der Stars und The 50."

Die 45-Jährige hat große Pläne und kann sich dabei gar nicht so richtig entscheiden: "Alle sind sie toll!" Welches Projekt als Nächstes bei ihr ansteht, verrät sie noch nicht. Der TV-Star weckt aber die Vorfreude ihrer Fans. "Da kommt noch einiges", verspricht Yvonne. Dass sie das Zeug zum Realitystar hat, hat die Sängerin in ihrer Zeit im Forsthaus wohl mehr als bewiesen. Neun Promi-Duos auf engstem Raum sorgten für eine Menge Drama – in das die Partnerin von Peter Klein (57) nicht nur einmal involviert war.

Ihr Reality-TV-Debüt gab Yvonne bei Das große Promi-Büßen. Der Berlinerin wurde dort vorgeworfen, eine Ehe zerstört zu haben – und zwar die ihres jetzigen Freundes Peter und seiner Ex Iris Klein (57). Eine Affäre, geschweige denn eine Beziehung, stritten die beiden bis vor Kurzem noch ab – kurz vor ihrem Einzug ins Forsthaus verkündeten sie aber endlich das, was viele schon lange vermutet hatten. "Und in letzter Zeit haben wir dann gemerkt, dass es doch mehr ist als nur Freundschaft", machten sie in einer Pressemitteilung von Joyn ihre Liebe offiziell.

ProSieben / Nikola Milatovic Yvonne Woelke bei "Das große Promi-Büßen"

ActionPress Peter Klein und Yvonne Woelke bei den Reality Awards im Dezember 2024

