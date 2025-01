So viel Zeit verging, bis "Love Is Blind"-Hannis Antrag kam

Die aktuelle Staffel "Love Is Blind: Germany" sorgte bisher für viele und vor allem schnelle Liebesgeschichten – so funkte es auch sehr flott bei den Kandidaten Hanni (28) und Daniel. Die Zuschauer mussten nicht lange auf die Liebe warten, denn schon in Folge eins machte Daniel der Kölnerin einen Antrag. Doch wie viel Zeit verbrachten die beiden eigentlich wirklich miteinander, bis dieser Schritt passierte? Darauf ging Hanni bei einer Fragerunde auf Instagram ein: "Es sind ganze zehn Dates gewesen, bis der Antrag kam. Ich war weder die Erste, noch passierte es direkt nach drei Tagen."

Darauf fuhr die TV-Newcomerin detaillierter fort: "Es waren ungefähr 20 Stunden, die wir ganze zehn Tage ohne Handy und nur mit intensiven Gesprächen verbracht haben." Nachdem sie die Fragen der Zuschauer beantwortet hatte, gab die Influencerin Informationen über die Dreharbeiten preis. "Es werden alle Männer und alle Frauen gedatet, diese entscheiden sich dann für oder gegeneinander", erklärte die Blondine. Bei intensiven Gesprächen in kleinen Räumen, sogenannten "Pods", lernten sich die Teilnehmer kennen, ohne sich zu sehen.

Dieses System funktionierte bei der 28-Jährigen hervorragend. Im Verlauf der Dating-Phase spürte sie schon eine Anziehung zu ihrem jetzigen Verlobten. Bevor sie den nächsten Schritt machte, musste sie sich allerdings gegen Kandidat Ilias entscheiden. Sie erklärte ihm: "Ich bin mir 100 Prozent sicher mit meinen Gefühlen zu Daniel." So ein Gefühlschaos werde nicht nach einem Skript gedreht, das bestätigte Hanni in ihrer Story. "Es wird nicht auf Skandale oder die Sendezeit geachtet", bestätigte auch der Moderator Christian Wackert gegenüber Promiflash.

