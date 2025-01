Ist Renée Zellwegers "Bridget Jones"-Rolle so fit wie sie?

Renée Zellweger (55) und Hugh Grant (64) haben im Interview mit British Vogue über ihre Rollen in der kommenden vierten Bridget Jones-Verfilmung gesprochen. Dabei kam die Frage auf, ob Bridget "fit" sei – ein Begriff, der im britischen Slang für Attraktivität steht. "Oh, ich glaube nicht, dass Bridget nicht fit ist. Aber sie ist einfach anders als ich", erklärte die Schauspielerin. Während Hugh betonte, Renée sei "erschreckend fit", offenbarte diese ihre Motivation: "Ich laufe für meine geistige Gesundheit." Außerdem verriet sie, dass sie es auf etwa drei Läufe pro Woche schaffe und durch ihre Rückenschmerzen gezwungen sei, regelmäßig Sit-ups zu machen.

Im Interview wurde auch thematisiert, wie Bridget Jones über die Jahre für ihren Umgang mit Themen wie Kalorienzählen und Körperbild kritisiert wurde. Helen Fielding (66), die Autorin der Buchreihe, erklärte dazu in einem früheren Interview mit People Magazine, dass Ironie zentral für Bridgets Charakter sei. "Wenn wir Frauen nicht über unsere Unvollkommenheiten lachen können, sind wir nicht wirklich gleichberechtigt", meinte die Autorin. Der vierte Teil der Filmreihe wird Bridgets Leben als alleinerziehende Mutter zeigen, nachdem ihr Mann Mark Darcy, gespielt von Colin Firth (64), verstorben ist. Zudem soll Bridget überlegen, ob sie nochmal in die Dating-Welt eintauchen möchte. Schauspieler wie Emma Thompson (65) und Hugh kehren zurück, aber auch neue Gesichter wie Isla Fisher (48) und Leila Farzad sorgen für frischen Wind.

Renée, die für die Rolle in den ersten beiden Filmen an Gewicht zugenommen hatte, entschied sich 2016 im dritten Teil, darauf zu verzichten. Regisseurin Sharon Maguire wollte zeigen, dass Bridget ihr Idealgewicht erreicht hatte, was jedoch nicht bedeutete, dass ihr Leben perfekt war. Im echten Leben spricht sich Renée für Eigenakzeptanz aus und betont stets die positiven Eigenschaften ihrer Charaktere. Bridget Jones ist und bleibt jedoch für Renée nicht nur eine Rolle, sondern ein Stück weit ein Spiegelbild vieler realer Frauen.

United Archives GmbH/ActionPress Renée Zellweger und Hugh Grant in "Bridget Jones"

Getty Images Renée Zellweger, September 2016

