Alkohol getrunken: Christina Hänni wehrt sich gegen Kritiker

Christina Hänni (34) hat offensichtlich die Nase voll. Seit der Geburt ihrer Tochter vor rund sieben Monaten gewährt die Tänzerin ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren Familienalltag. So auch am vergangenen Wochenende: Sie postete im Netz einen Schnappschuss von einem alkoholischen Getränk – was einigen Followern offenbar gar nicht passte. "Ich war dann doch verwundert, wie viele Fragen ich dazu bekommen habe, ob ich nicht stille. Wenn ich sage, es ist das erste alkoholische Getränk seit anderthalb Jahren, dann müsst ihr mir vertrauen als Mutter, dass ich so viel Menschenverstand habe, dass ich mich nicht mit Alkohol vollballere und dann nachher mein Kind anlege", stellt sie auf Instagram klar.

Auf der Plattform ärgert sie sich zudem darüber, dass ihr Fans unterstellen, nicht zu wissen, dass "das in die Muttermilch übergeht". In ihren Augen gebe es zwei Möglichkeiten: Entweder man stille ab und könne dann problemlos Alkohol trinken oder man pumpe die Muttermilch nach dem Alkoholkonsum ab und schütte sie weg. Abschließend forderte sie ihre Fans auf, ihr so viel Verantwortungsbewusstsein zuzutrauen, "dass das Kind natürlich keinen Alkohol bekommt."

Christina und Luca Hänni (30) lernten sich bei Let's Dance kennen und lieben. Im Januar 2022 machten die TV-Bekanntheiten ihre Verlobung öffentlich und gaben sich im August des darauffolgenden Jahres still und heimlich das Jawort. Im Dezember machten sie dann die nächsten zuckersüßen Neuigkeiten öffentlich: Zu einer Bilderreihe, die die beiden beim Turteln zeigte, schrieben sie damals: "Baby unterwegs!" Im Juni war es dann endlich so weit: Mit einem niedlichen Schwarz-Weiß-Foto, das den winzigen Fuß ihrer Tochter zeigte, verkündeten sie, dass sie erstmals Eltern geworden sind.

Anzeige Anzeige

Instagram / christina.haenni Christina Hänni, Tänzerin

Anzeige Anzeige

Instagram / christina.haenni Luca und Christina Hänni mit ihrer Tochter im Dezember 2024

Anzeige Anzeige