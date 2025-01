Taylor Swift heizt Gerüchte um Super-Bowl-Auftritt an

Wenn es um den Super Bowl geht, begeistert die NFL nicht nur Sportfans, sondern auch Musikliebhaber. Dieses Jahr wird das Finale am 10. Februar im Caesars Superdome in New Orleans ausgetragen. Besonders im Fokus stehen Kansas-City-Chiefs-Star Travis Kelce (35) und seine weltweit bekannte Partnerin: Sängerin Taylor Swift (35). Während Travis um seinen vierten Super-Bowl-Titel kämpft, bringt Taylor mit ihrer ständigen Präsenz bei NFL-Spielen die Gerüchteküche zum Brodeln. Viele Fans stellen sich die Frage, ob die Pop-Ikone beim diesjährigen Event einen musikalischen Auftritt hinlegen wird. Schon jetzt steht fest: Die Halbzeitshow übernimmt der US-Rapper Kendrick Lamar (37), daneben sind weitere Künstler für andere musikalische Highlights eingeplant.

Die Hoffnung vieler Fans, Taylor auf der Bühne zu erleben, zerplatzt laut Bild allerdings. Gemäß den Plänen der NFL wird weder "Bad Blood", ihr gemeinsamer Hit mit Kendrick, noch ein anderer Song von ihr gespielt. Stattdessen setzt die Liga auf ein musikalisches Line-up mit Größen wie SZA (35), Trombone Shorty und Lauren Daigle. Auch die Nationalhymne wird nicht von Taylor gesungen – diese ehrenvolle Aufgabe übernimmt der in New Orleans geborene Musiker Jon Batiste (38). Trotz der wild kursierenden Fanspekulationen über einen Überraschungsauftritt von Taylor gilt deren musikalische Beteiligung als ausgeschlossen.

Die Verbindung zwischen der Sängerin und der NFL ist dennoch nicht zu übersehen. Seit ihrer Beziehung mit Travis wird Taylor oft medial in Zusammenhang mit der Liga gebracht. Viele ihrer Fans, die vielleicht vorher wenig mit American Football anfangen konnten, schalten nun regelmäßig ein, um Taylor am Spielfeldrand zu sehen. Die Pop-Ikone selbst hat sich dazu noch nicht geäußert, pflegt in der Öffentlichkeit aber oft ein zurückhaltendes Auftreten, wenn es um ihre Beziehung geht. Ihrer Karriere, die schon seit Jahren auf absoluten Hochtouren läuft, tut dies keinen Abbruch. Für viele Fans bleibt der Gedanke verlockend, beide Welten – Musik und Sport – könnten eines Tages in der Super-Bowl-Halbzeitshow zusammenfinden.

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce nach dem Sieg der Kansas City Chiefs, Januar 2025

action press / T.JACKSON / BACKGRID Taylor Swift im Januar 2025

