Jessica Simpson hofft nach Trennung wieder auf neue Liebe

Jessica Simpson (44) hat nach ihrer Trennung von Ex-Footballspieler Eric Johnson (45) im Januar große Hoffnungen, die Liebe erneut zu finden. Die Sängerin und dreifache Mutter, die ihre Karriere momentan wieder in Schwung bringt, soll laut Insidern zuversichtlich sein, dass der Richtige für sie irgendwo da draußen ist. "Jessica ist ein romantischer Mensch und mag es, in einer Beziehung zu sein", erklärte eine Quelle gegenüber Life & Style. Bereits zuvor hatte sie ihre Trennung öffentlich gemacht und betont, dass der Fokus der beiden auf dem Wohl ihrer drei gemeinsamen Kinder – Maxwell Drew, Ace Knute und Birdie Mae – liegt.

Laut Berichten hat Jessica zahlreiche Freunde, die sie verkuppeln wollen. Doch auch durch ihre beruflichen Neuanfänge treffe sie viele neue Leute ganz natürlich, heißt es weiter. Besonders auf die Unterstützung von Freundinnen wie Jessica Alba (43), die sich kürzlich nach fast 17 Jahren Ehe von Cash Warren (46) getrennt hat, kann sie in dieser schweren Zeit zählen. "Es ist für beide eine schwierige und emotionale Zeit, aber sie helfen sich gegenseitig und sind ein wichtiger Rückhalt", verriet eine Insiderin gegenüber dem Magazin. Für Jessica sei das Ende ihrer Ehe keine spontane Entscheidung gewesen: Seit einiger Zeit habe die Partnerschaft mit Eric auf wackeligen Beinen gestanden.

Die Sängerin, die seit den frühen 2000er-Jahren nicht nur durch ihre Musik bekannt wurde, sondern auch durch ihre Reality-Show und ihre Modemarke, ist privat ein Familienmensch. Mit Eric, dem sie 2014 das Jawort gegeben hatte, wirkte die Ehe lange wie ein Traum. Doch wie Jessica in einem vergangenen Interview mit Entertainment Tonight einmal sagte, sei es nicht immer einfach, das Leben als Mutter, Ehefrau und Unternehmerin unter einen Hut zu bringen: "Manchmal erfordert es, dass man an sich arbeitet und an das Beste glaubt." Dass sie trotz der Trennung ihre romantische Seite nie verliert, passe laut Freunden perfekt zu ihrer optimistischen Persönlichkeit.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jessica Simpson und Jessica Alba

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Simpson und Eric Johnson mit ihren Kindern Ace Knute und Maxwell Drew, September 2014

Anzeige Anzeige

Anzeige