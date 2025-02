Lindsay Lohan teilt erste Bilder von Sohn Luai bei Zoobesuch

Lindsay Lohan (38) gibt erstmals einen Einblick in ihr Familienleben mit Sohn Luai. Die Schauspielerin, die im September 2023 Mutter wurde, teilt nun auf Instagram Fotos von einem gemeinsamen Zoobesuch mit ihrem Mann Bader Shammas und ihrem 18 Monate alten Sohn. Auf einem Schnappschuss trägt der Financier den kleinen Luai auf dem Arm und gemeinsam beobachtet das Vater-Sohn-Duo gebannt die Zootiere. Auf einem weiteren Bild läuft der Promi-Spross an der Hand seiner Mama vergnügt umher. Auf allen Fotos hält die Mean Girls-Darstellerin Luais Gesicht jedoch weiterhin verdeckt.

In ihrer Rolle als Neu-Mama scheint Lindsay voll und ganz aufzugehen. In den Kommentaren freuen sich die Fans über das Familienglück des Kinderstars. Dass die Disney-Berühmtheit nach turbulenten Jahren nun ein so friedliches Leben führt, scheint viele User zu berühren. "Ich liebe es einfach, dass Lindsay ihr bestes Leben lebt" oder "Ich bin seit meiner Kindheit ein Fan von dir und freue mich so sehr über das Leben, das du jetzt führst", schreiben nicht nur zwei Nutzerinnen glücklich.

Im Laufe ihrer Karriere machte Lindsay immer wieder mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. Sie war unter anderem durch ihre Alkohol- und Drogensucht mehrfach in Skandale verwickelt. Doch spätestens seit ihrer Hochzeit mit Bader im Jahr 2022 wurde es ruhiger um die "Freaky Friday"-Bekanntheit. Sie zog sich aus Hollywood zurück und gründete eine Familie. Auf ihre turbulenten Zeiten blickt Lindsay heute jedoch trotzdem stolz zurück. "Diese Erfahrungen haben mich zu einer starken Frau gemacht. Ich kenne mich heute, in meinem jetzigen Alter, besser als jemals zuvor", betonte sie vor wenigen Monaten im Interview mit Flaunt.

Instagram / lindsaylohan Bader und Luai Shammas im Februar 2025

Getty Images Lindsay Lohan, September 2024

