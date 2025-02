Baby-Spaziergang: Lily Collins postet erstes Foto als Mama

Vor wenigen Tagen gab Lily Collins (35) die Geburt ihres ersten Kindes bekannt. Die kleine Tove Jane McDowell scheint sich bei der Emily in Paris-Darstellerin und ihrem Ehemann Charlie McDowell (41) gut eingelebt zu haben. Auf Instagram repostet die stolze Mutter nun ein Foto, das der Filmregisseur bei einem gemeinsamen Spaziergang machte. Darauf ist zu sehen, wie die Schauspielerin einen Kinderwagen über eine Straße schiebt. Sie trägt dabei ein legeres Outfit, das aus einer Leggings, Sneakers und einer weiten Jacke besteht. "Totale Glückseligkeit", schreibt die Beauty zu dem Schnappschuss.

Lily und Charlie war es gelungen, die Schwangerschaft vollständig aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, da das Kind durch eine Leihmutter zur Welt kam. Nachdem dieser Umstand bekannt geworden war, hagelte es Kritik für das berühmte Pärchen. Im Netz verteidigte der 41-Jährige diese Entscheidung mit den Worten: "Es ist in Ordnung, wenn man nicht weiß, warum jemand eine Leihmutter braucht, um ein Kind zu bekommen. [...] Und es ist in Ordnung, weniger Zeit damit zu verbringen, hasserfüllte Worte in die Welt zu spucken, besonders in Bezug auf ein wunderschönes Mädchen, das viel Liebe in das Leben der Menschen gebracht hat."

Toves glückliche Eltern sind bereits seit 2019 ein Paar und genießen die gemeinsame Zeit so sehr, dass sie auch miteinander arbeiten. In der Miniserie "Razzlekhan: The Infamous Crocodile of Wall Street" übernimmt Lily eine der Hauptrollen und ist auch als Co-Produzentin tätig. Ihr Mann ist der Regisseur des Krimis und schwärmte gegenüber People: "Lily und ich haben eine unglaubliche Beziehung als Paar, die sich auch in unserer Zusammenarbeit niederschlägt."

Instagram / charliemcdowell Lily Collins, Januar 2025

Getty Images Charlie McDowell und Lily Collins, Ehepartner

