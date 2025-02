Während Skandal: Blake Lively promotet ihren neuen Film

In den vergangenen Wochen sorgte Blake Livelys (37) Schlagabtausch mit Justin Baldoni (41) für viele Schlagzeilen. Während ihr Gerichtsprozess noch lange nicht überstanden ist, widmet sich die Schauspielerin im Netz nun ihrem neuesten Projekt. Auf Instagram postet die US-Amerikanerin ein erstes Plakat für "Another Simple Favor". Dabei handelt es sich um eine Fortsetzung des Streifens "A Simple Favor", der 2018 in die Kinos kam. Viele Fans sind von der Werbung überrascht und machen ihrem Ärger in den Kommentaren unter dem Post Luft. "Schlechtes Timing, um diesen Film zu promoten", schreibt ein User. In einem anderen Kommentar heißt es: "Ich werde den Film wegen Blakes Beteiligung boykottieren."

An dem Projekt sind einige hochkarätige Hollywoodstars beteiligt. Neben Blake übernimmt Anna Kendrick (39) wieder eine der Hauptrollen. Auch Andrew Rannells (46) und Henry Golding werden ihre Rollen aus dem ersten Teil wiederbeleben. Neu dabei sind unter anderem Allison Janney (65), Michele Morrone (34) und Alex Newell (32). Die Fortsetzung des Thrillers wird ab dem 1. Mai auf Amazon Prime verfügbar sein und die beiden Hauptfiguren auf einer Reise nach Capri begleiten, bei der neben einer Hochzeit Mord und Intrigen die Tagesordnung bestimmen.

Genau wie im ersten Teil führt Paul Feig (62) auch bei "Another Simple Favor" Regie. Der Filmemacher verteidigte Blake im Dezember gegen ihre Kritiker. "Blake ist einer der professionellsten, kreativsten, kollaborativsten, talentiertesten und nettesten Menschen, mit denen ich je gearbeitet habe. Sie hat diese Verleumdungskampagne gegen sie wirklich nicht verdient", schrieb er auf X. Die 37-Jährige machte wenige Tage zuvor ihren Vorwurf öffentlich, dass Justin sie am Set von It Ends With Us sexuell belästigt habe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Kendrick und Blake Lively, Schauspielerinnen

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively, Paul Feig und Anna Kendrick bei der UK-Premiere von "A Simple Favor", 2018

Anzeige Anzeige