Kris Jenner enthüllt Verbindung zu den Menendez-Brüdern

Reality-TV-Star Kris Jenner (69) hat in der Premiere der sechsten Staffel von "The Kardashians" eine überraschende Verbindung zu Erik (54) und Lyle Menendez (57) enthüllt. Die Brüder wurden 1989 wegen des Mordes an ihren Eltern bekannt, ein Verbrechen, das später weltweit Schlagzeilen gemacht hatte. Auf die Erwähnung ihrer Tochter Kim Kardashian (44), dass Regisseur Ryan Murphys (59) in seiner neuen Serie – ähnlich wie bei Dahmer – die Menendez-Brüder thematisiere, antwortete Kris: "Oh, mein Gott. Ich kannte diese Jungs in den 80ern." Weiter fügte sie hinzu: "Ich kannte die Jungs, weil Erik am Wochenende Tennis mit deinem Vater gespielt hat." Damit bezog sie sich auf ihren verstorbenen Ex-Mann Robert Kardashian Sr. (✝59).

Kim, die zu diesem Thema ebenfalls in Erinnerungen schwelgte, erzählte im Beichtstuhl, dass sie damals häufig mit ihrem Vater über große Kriminalfälle gesprochen habe, als sie in Beverly Hills aufgewachsen ist. "Der Prozess war, glaube ich, als ich ungefähr 13 war", erinnerte sich Kim. Robert Kardashian Sr., bekannt als Teil des Verteidigerteams von O.J. Simpson (✝76), sei dabei eine wichtige Informationsquelle für sie gewesen. "Das Menendez-Verfahren war eine dieser großen Geschichten, über die mein Dad und ich gesprochen haben." Kim fügte hinzu, dass sie die Ereignisse heute mit einer ganz anderen Perspektive betrachte, besonders durch das Wissen, das sie inzwischen über das Justizsystem habe.

Die Verbindung zwischen Kris und den Menendez-Brüdern wirft ein neues Licht auf eine längst vergangene Ära in ihrem Leben. In den 1980er-Jahren waren Kris und Robert Kardashian Teil der Elite von Beverly Hills, und ihr gesellschaftliches Umfeld umfasste zahlreiche prominente Persönlichkeiten. Kris, die heute als Matriarchin des Kardashian-Jenner-Clans bekannt ist, äußert sich selten zu ihrem Leben vor dem Ruhm ihrer Familie. Diese Anekdote jedoch eröffnet eine unerwartete Verbindung zu einem der berühmtesten Kriminalfälle der USA. Auch Robert Kardashian Sr., der 2003 verstarb, bleibt durch solche Geschichten ein fester Bestandteil des Kardashian-Narrativs.

Getty Images Lyle und Erik Menendez im August 1991

Getty Images Kim Kardashian, Oktober 2024

