"Mutig": Kanye West lobt Bianca Censori nach Nackt-Auftritt

Bianca Censori (30) ließ auf dem roten Teppich der Grammys alle Hüllen fallen und musste dafür viel Kritik einstecken – ihr Mann Kanye West (47) steht aber voll und ganz hinter ihr und verteidigt sie! In einer ausführlichen Erklärung auf X betont der Rapper, wie begeistert er von Biancas Red-Carpet-Debüt in ihrem komplett durchsichtigen Kleid ist. "Ich starre immer wieder auf dieses Foto, so wie ich an jenem Abend voller Bewunderung gestarrt habe und dachte: 'Wow, ich habe so ein Glück, eine Frau zu haben, die so klug, talentiert, mutig und heiß ist'", schwärmt er und teilt dazu einen Schnappschuss des Abends, auf dem er neben seiner Frau posiert.

Die Reaktionen auf Biancas Outfit und den Auftritt des Paares gingen weit auseinander. Während der 47-Jährige in seinem Post die Arbeit der US-Vogue lobt, die in einem Artikel positiv über Biancas Nackedei-Auftritt geschrieben hatte, stieß das Paar anderswo auf scharfe Kritik. Einige bezeichneten das Ereignis als "Demütigungsritual" und warfen Kanye vor, Bianca zu kontrollieren. Er habe ihr laut einem Lippenleser der Daily Mail auf dem roten Teppich in befehlendem Ton gesagt, dass sie sich ausziehen und "eine Szene" machen soll. In typischer Kanye-Manier beendet er sein Statement nicht ohne eine Spitze – auf Fragen, was seine verstorbene Mutter Donda über den Auftritt gedacht hätte, reagiert er scharf: "Du kennst meine Mama nicht, Bitch."

Kanye und Bianca, die im Jahr 2022 geheiratet haben, stehen immer wieder im Zentrum von Schlagzeilen – besonders wegen der freizügigen und experimentellen Outfits der Designerin. Der Rapper, der bereits mit seiner Ex-Frau Kim Kardashian (44) für auffällige Modeauftritte gesorgt hatte, scheint auch mit Bianca die Aufmerksamkeit auf kreative und provokante Weise zu suchen. Zudem stand er selbst in der Vergangenheit häufig wegen seiner kontroversen Aktionen und antisemitischen Aussagen in der Kritik.

Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy Collage: Kanye West und Bianca Censori

Getty Images Kanye West und Bianca Censori bei den Grammy Awards 2025

