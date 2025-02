Taylor Swift und Selena Gomez genießen Mädelsabend in L.A.

Taylor Swift (35) und Selena Gomez (32) haben sich kürzlich in Los Angeles zu einem gemütlichen Mädelsabend getroffen. Die beiden Sängerinnen, die seit Jahren enge Freundinnen sind, genossen ein gemeinsames Dinner im Negroni Caffe & Bar in Beverly Hills. Laut eines Sprechers des Restaurants hätten die beiden Musikerinnen viel Spaß zusammen gehabt, seien ständig am Lachen gewesen und hätten die Zeit ausschließlich zu zweit verbracht – begleitet von ihren Sicherheitsleuten, die im Hintergrund geblieben seien, berichtete Page Six.

Die Begegnung habe in einer Lounge-Ecke des Restaurants stattgefunden, wo sich die beiden ungestört hätten unterhalten können. Besonders das aufmerksame Verhalten der Stars sorgte für Aufsehen. "Sie waren so nett und offen, haben sich Zeit für uns genommen und uns nicht einfach ignoriert", teilte der Barkeeper Wyatt Heath auf Instagram begeistert mit. Taylor habe sich bei der Gelegenheit für einen ausgefallenen Cacao Old Fashioned Cocktail entschieden, während die beiden eine gute Zeit hatten: "Sie waren sehr süß, kicherten miteinander und hatten Spaß", berichtete ein Mitarbeiter. Interessantes Detail: Die beiden hätten dem Team vor Ort ordentlich Trinkgeld gegeben, wofür sie ebenfalls viel Lob erhielten.

Die Freundschaft zwischen Taylor und Selena reicht bis in die frühen 2000er zurück, als sie beide in der Unterhaltungsbranche durchstarteten. Seitdem unterstützen sie sich gegenseitig in ihren Karrieren und im Privatleben. Während Taylor kürzlich bei den Grammy Awards gefeiert wurde und sich auf den Super Bowl, bei dem ihr Freund Travis Kelce (35) dabei ist, freut, setzt Selena mit ihrem Oscar-nominierten Film "Emilia Perez" ein weiteres Highlight. Trotz ihres vollen Terminkalenders zeigen diese Abende, wie wichtig ihnen ihre Verbindung bleibt. "Freundschaft hat immer Priorität", sagte Selena in der Vergangenheit einmal in einem Interview – ein Motto, das die beiden offenbar noch immer leben.

Getty Images Selena Gomez und Taylor Swift, 2016

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Taylor Swift

