Kayla Nicole legte ihre Pläne für Ex Travis Kelce auf Eis

Kayla Nicole, bekannt als Social-Media-Star und Sportmoderatorin, hat offenbart, wie schwierig die Beziehung zu ihrem Ex-Partner, dem NFL-Star Travis Kelce (35), gewesen ist. Während ihrer Beziehung von 2017 bis 2022 habe sie ihre eigenen Träume und Ziele "auf Eis gelegt", um den stressigen Zeitplan des Sportlers zu unterstützen, erklärte Kayla jetzt in einem Interview mit dem Magazin People. "Es ist eine Herausforderung, die Balance zu finden", berichtete sie und riet anderen, stets die eigenen Wünsche im Blick zu behalten: "Liebe deinen Mann, aber vergiss nicht, wer du bist und was deine Träume sind." Die Trennung der beiden liegt mittlerweile fast drei Jahre zurück.

Kayla sprach auch über die Missverständnisse, die oft mit dem Leben an der Seite eines Profisportlers einhergehen. Besonders ärgerte sie sich darüber, dass Frauen wie sie häufig auf ihre Rolle als "WAG" (Wives and Girlfriends of famous

Athletes) – also Frau oder Freundin eines berühmten Athleten – reduziert werden. Für Kayla schien dieser Begriff nie passend. Zudem kritisierte sie, wie oft der berufliche Erfolg von Frauen auf deren Nähe zu bekannten Männern zurückgeführt werde – eine Beobachtung, die sie vor allem in der Unterhaltungsbranche mache.

Auch nach der Trennung blieb Kayla immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit, besonders seit Travis Kelce mit Pop-Ikone Taylor Swift (35) liiert ist. In der Reality-Serie "Special Forces: World's Toughest Test" sprach sie kürzlich darüber, wie sie Hassbotschaften von einigen Fans der Sängerin erhalten habe. Dennoch zeigte sie keine negative Haltung gegenüber Taylor: "Ich mag sie, sie ist super talentiert", betonte sie und stellte klar, dass sie keinen Grund für Rivalität sehe.

Getty Images Travis Kelce und Kayla Nicole, Februar 2019

Getty Images Kayla Nicole, YouTuberin

