Lady Gaga und Michael genießen Date-Night vor dem Super Bowl

Die beliebte Sängerin Lady Gaga (38) steht kurz vor der großen Veröffentlichung ihres neuen Albums "Mayhem", das am 7. März erscheint. Die viele Arbeit hält die Künstlerin aber keineswegs davon ab, mit ihrem Verlobten Michael Polansky ausgiebig Zeit zu verbringen. Wie neue Schnappschüsse des Paares zeigen, die unter anderem Just Jared vorliegen, genossen sie am Donnerstag romantische Stunden bei einem Abendessen in New Orleans. Die zwei Turteltauben besuchen allem Anschein nach den Super Bowl 2025 zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles, der am Sonntag in New Orleans stattfindet.

Das glückliche Pärchen lässt sich hin und wieder sogar auf dem roten Teppich blicken und präsentiert seine Liebe dabei der ganzen Welt. Die zwei gaben auch schon einige spannende Details über ihre Beziehung preis, die 2020 begonnen hat. In einem Interview mit Elle betonte der Geschäftsmann, welche schwierigen Herausforderungen er durch die Romanze mit einem Weltstar bewältigen muss: "Das Schwerste war zu akzeptieren, dass man nicht die Privatsphäre hat, die andere vielleicht haben."

Die erfolgreiche Musikerin plauderte ebenfalls mit Elle über ihre ganz persönlichen Zukunftspläne. Dabei enthüllte die "Born This Way"-Interpretin, dass sie sich auf jeden Fall eigenen Nachwuchs mit ihrem Partner wünscht. Sie und ihr Liebster seien sich in wichtigen Erziehungsfragen bereits einig. Den beiden sei es vor allem wichtig, den eigenen Kindern vollkommen zu erlauben, sie selbst zu sein. "Das ist etwas, worüber Michael und ich viel gesprochen haben – den Kindern zu erlauben, ihre eigenen Personen zu sein", erklärte die Berühmtheit.

Getty Images Lady Gaga und Michael Polansky, September 2024

Getty Images Michael Polansky und Lady Gaga, September 2024

