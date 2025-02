Strafbefehl nach Zoff: Marc Terenzi bestätigt Einspruch

Marc Terenzi (46) muss sich erneut mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen: Gegen den Sänger wurde ein Strafbefehl wegen vorsätzlicher Körperverletzung erlassen, der ihn zu 75 Tagessätzen verurteilen würde. Der Fall geht auf einen Streit mit seiner Ex-Verlobten Verena Kerth (43) im Sommer 2023 zurück, der in einem Hamburger Hotel eskalierte und sogar die Polizei auf den Plan rief. Damals wurde Marc mit einem Alkoholpegel von 2,2 Promille in Gewahrsam genommen. Jetzt, ein Jahr später, kommt es zum Wiedersehen vor Gericht, da Marc Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt hat. Dies bestätigt der Sänger nun gegenüber RTL: "Es ist richtig, dass ich den Strafbefehl nicht akzeptiere."

In jener Nacht soll es Berichten zufolge zu einem lautstarken Streit im Hotelzimmer des Paares gekommen sein, woraufhin Hotelangestellte die Polizei verständigten. Beide beschuldigten sich damals gegenseitig, handgreiflich geworden zu sein. Während das Verfahren gegen Verena Kerth mangels ausreichender Beweise eingestellt wurde, ermittelt die Staatsanwaltschaft weiterhin gegen den Musiker. Im Interview mit dem Sender beteuert Marc, dass die Anschuldigungen gegen ihn nicht der Wahrheit entsprächen und verteidigt den Schritt, Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt zu haben: "Weil ich unschuldig bin. Das werde ich vor Gericht beweisen können. Ich möchte meine Vergangenheit vollumfänglich aufklären, damit die Wahrheit ans Licht kommt."

In den letzten Monaten stellte Marc sein Leben komplett auf den Kopf. Nach seinem Aufenthalt in einer Suchtklinik sucht er nun nach einem Neuanfang. Am Montag präsentierte der Ex-Dschungelkönig dann auf einer Lebensmittelmesse in Palma de Mallorca die bekannte Eismarke Giovanni L. Dabei enthüllte der gebürtige Amerikaner seine Pläne, mit einer eigenen Eisdiele auf der Insel einen Neustart zu wagen. "Ich fange ganz von vorn an. Ich baue mir jetzt Schritt für Schritt, Stück für Stück ein neues Leben auf", erklärte der Sänger gegenüber Bild und betonte, wie wichtig es für ihn sei, nach all den Turbulenzen eine stabile Grundlage jenseits des Showgeschäfts zu schaffen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Marc Terenzi, Sänger

Anzeige Anzeige