Diese Stars feierten mit Taylor Swift in der Super-Bowl-Loge

Taylor Swift (35) hat beim Super Bowl 2025 in New Orleans wie gewohnt für Aufsehen gesorgt. In einer privaten Loge, die laut Receiver etwa drei Millionen Euro kostet, unterstützte sie ihren Freund Travis Kelce (35), der mit den Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles antrat. Taylor hatte eine illustre Gruppe an ihrer Seite, darunter die Haim-Schwestern Alana (33), Danielle und Este (38) sowie die Rapperin Ice Spice (25) und ihre langjährige Freundin Ashley Avignone. Auch ihre Familie war vertreten: Bruder Austin Swift und Vater Scott Swift feuerten gemeinsam mit Taylor das Team an.

Überraschend gesellte sich Machine Gun Kelly (34) zur Runde, dessen Freundschaft mit Taylor bisher eher unbekannt war. Ebenfalls in der Suite waren Travis' Eltern Ed und Donna Kelce (72), die als Familienmitglieder in spe von Taylor herzlich aufgenommen wurden. Die Pop-Ikone zeigte sich während des Spiels ausgelassen und ließ sich auch von Buhrufen der Fans nicht aus der Ruhe bringen. Bemerkenswert war die Abwesenheit von Blake Lively (37), die in den Vorjahren oft Teil von Taylors Super-Bowl-Entourage gewesen war. Ein Insider erklärte gegenüber Daily Mail, dass Blake aufgrund aktueller privater Herausforderungen bewusst darauf verzichtet habe, um nicht vom Fokus auf Taylor und Travis abzulenken.

Taylor zeigte sich beim Super Bowl wie gewohnt stilsicher und mit einem auffälligen "T"-Anhänger, der als Hommage an Travis interpretiert wurde. In den letzten Monaten hat Taylor auch engere Bande zu den Partnerinnen der Kansas-City-Chiefs-Mitspieler geknüpft. So wurde sie häufig mit Brittany Mahomes (29), der Frau von Quarterback Patrick Mahomes (29), gesehen.

Getty Images Machine Gun Kelly, Musiker

Instagram / brittanylynne Lyndsay Bell, Taylor Swift, Brittany Mahomes und Ashley Avignone auf Taylors Party

