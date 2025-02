Kaiserschnitt? So möchte Rebecca Ries ihr Baby entbinden

Schon bald darf sich Rebecca Ries über Familienzuwachs freuen – die Reality-TV-Bekanntheit ist nämlich gerade schwanger. Lange dauert es nicht mehr, bis ihr erster Sohn das Licht der Welt erblickt und deswegen denkt die werdende Mutter natürlich schon sehr viel über den großen Tag nach. Gegenüber Promiflash verrät sie nun ihre Vorstellungen für die Entbindung des Babys. "Ich denke über beide Varianten nach, aber bei mir wird es wahrscheinlich ein Kaiserschnitt werden, weil ich sehr viele Komplikationen die vergangenen Monate über hatte. Ich hatte ja keine schöne Schwangerschaft", erklärt sie sachlich. Außerdem fügt sie noch hinzu: "Bei mir ist es außerdem so, dass die Plazenta unten liegt. Die Frauenärztin meinte deswegen, dass es zwar schön wäre, wenn es natürlich gehen würde, aber der Stand jetzt ist, dass es wahrscheinlich ein Kaiserschnitt wird. Was es wirklich wird, sehen wir dann, wenn es so weit ist."

Ein Kaiserschnitt scheint in den Augen der ehemaligen Temptation Island V.I.P.-Kandidatin auch weniger angsteinflößend, wie sie weiter im exklusiven Gespräch mit Promiflash verrät. "Ich habe übertrieben Angst vor der natürlichen Geburt. Ich bin generell so, dass ich ganz, ganz empfindlich reagiere auf alles, was da unten passiert", gibt sie zu und schildert außerdem weiter: "Auch ein normaler Frauenarztbesuch ist für mich das Schlimmste überhaupt und deswegen bevorzuge ich den Kaiserschnitt. Aber wenn es nicht anders geht, würde ich es auch auf die natürliche Weise machen."

Die Bachelor-Kandidatin geht auch auf ihre Schwangerschaftsbeschwerden ein. Denn neben der altbekannten Übelkeit hat sie auch mit extremer Müdigkeit und starken Rückenschmerzen zu kämpfen. Zudem durchlebte sie in den ersten Monaten der Schwangerschaft auch einen großen Schock. "Ich hatte ganz, ganz viele Arztbesuche, weil es sich bei mir früh herausgestellt hat, dass die Nackenfalte von dem Kleinen bei 3,8 Millimetern war und wir nicht wussten, ob das Kind gesund ist oder ob das Kind eine Behinderung hat", erzählt sie gegenüber Promiflash. Die Angst um ihr Kind hielt sie lange gefangen, doch nach vielen Tests konnten die Ärzte bestätigen: Das Baby ist kerngesund.

