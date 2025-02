Jason Kelce widmet Travis rührende Worte nach Super Bowl

Am Sonntagabend trat Travis Kelce (35) mit seinen Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles im Super Bowl an – und verlor mit 22:40. Sein Bruder Jason Kelce (37) stand dreizehn Jahre lang als Spieler für die Eagles auf dem Platz und hat nach diesem Ergebnis nun gemischte Gefühle. Auf X schreibt der Ex-Center: "Wenn ich ganz ehrlich bin, war es für mich seltsam, dieses Spiel zu sehen." Doch ein Gefühl habe das Chaos in seinem Inneren übertönt. "Was meinen Bruder angeht: Es gibt keinen Menschen, den ich mehr liebe oder der mir mehr am Herzen liegt. [...] Natürlich fühle ich mit ihm und drücke ihm immer die Daumen, aber ich weiß, dass er mein Mitleid nicht braucht und auch nicht will. Er hat etwas erreicht, von dem nur wenige auf diesem Planeten träumen können."

Gleichzeitig freut sich Jason natürlich auch für seine ehemaligen Teamkollegen. "Ich bin sehr stolz auf Jalen Hurts, Nick Sirianni und das gesamte Team", schreibt der Familienvater in seiner Stellungnahme und ergänzt: "Der Charakter und die Ausstrahlung dieser Eagles-Mannschaft waren etwas ganz Besonderes, das sich sehen lassen konnte. Ein wahres Abbild der Hartnäckigkeit und des Mutes, die Philadelphia zu dem machen, was es ist. Gut gemacht, Jungs, verdammt gut gemacht."

Für Travis war die Niederlage im Super Bowl ein herber Schlag. Der Tight End gewann mit den Chiefs bereits dreimal die Meisterschaft und ist an Erfolge gewöhnt. Einen kleinen Trost spendet ihm immerhin seine Freundin Taylor Swift (35). "Taylor steht Travis in dieser harten Zeit bei und versucht einfach, so viel wie möglich für ihn da zu sein", plauderte eine Quelle nach dem Sportereignis gegenüber Us Weekly aus.

Getty Images Jalen Hurts und Jason Kelce, November 2022

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025

