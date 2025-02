Wegen Kanye? Bianca Censoris Schwester zeigt sich kryptisch

Bianca Censori und Kanye West sollen sich getrennt haben – und das nur wenige Tage nach einem kontroversen Auftritt auf dem roten Teppich der Grammy Awards. Während sich die 30-jährige Designerin und der 47-jährige Musiker angeblich auf eine Scheidung vorbereiten, sorgt Biancas (30) Schwester Angelina Censori auf Instagram für Gesprächsstoff. Sie postete am Donnerstag zunächst ein Foto von Erdbeeren, die in einer Herzform arrangiert waren, und später ein Bild eines beleuchteten Neonschilds eines Drive-in-Kinos in Dromana, Australien. Beide Beiträge blieben ohne Kommentar – die mysteriösen Posts werfen jedoch viele Fragen auf.

Insider bestätigen, dass Kanye (47) und Bianca momentan auf eine Scheidung zusteuern. Angeblich soll sich das Paar bereits verbal darauf geeinigt haben, dass Bianca eine Abfindung von umgerechnet knapp 4,7 Millionen Dollar erhält. Aktuell lebt sie weiterhin in der luxuriösen Villa in Los Angeles, während unklar ist, wo Kanye sich momentan aufhält. Berichten zufolge könnte es ihn erneut nach Tokio ziehen, wo er vergangenes Jahr viel Zeit verbrachte. Die Trennung folgt auf mehrere Skandale, darunter Biancas umstrittener Auftritt bei den diesjährigen Grammy Awards, der von Kanye inszeniert worden sei. Laut Beobachtungen fühlte sie sich dort sichtbar unwohl, als sie Anweisungen ihres Mannes befolgte, ihren Mantel ablegte und in nichts außer einem durchsichtigen Kleid posierte. Der Yeezy-Gründer bezeichnete den kontroversen Auftritt als eine Kunst-Performance.

Wie die jüngere Schwester von Kanyes Noch-Ehefrau zu dem Rapper und der Beziehung der beiden steht, ist nicht bekannt. Jedoch positionierte sich Angelina in der Vergangenheit immer wieder unterstützend hinter Bianca, so wie auch nach dem skandalösen Auftritt vor wenigen Wochen. Auf Instagram teilte die Australierin Fotos und Videos des Nackt-Auftritts ihrer Schwester und kommentierte den gewagten Look mit einem Flammen-Emoji.

Anzeige Anzeige

Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy Kanye West und Bianca Censori bei den 67. Grammy Awards, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / angelinacensori Angelina Censori im August 2024

Anzeige Anzeige