Diesen Nachnamen bekommt Christian Wolf und Rominas Kind

Romina Palm (25) und ihr Freund Christian Wolf erwarten aktuell ihr erstes gemeinsames Kind. Über ihre Schwangerschaft hält die GNTM-Bekanntheit ihre Follower regelmäßig auf dem Laufenden. So auch jetzt: Im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde verrät die Influencerin, welchen Nachnamen ihre Tochter tragen wird: "Sie wird meinen Nachnamen kriegen, bis wir verheiratet sind." Mit einem Augenzwinkern fügt sie eine Botschaft an ihren Freund hinzu: "Wenn das überhaupt passiert! Ich meine, irgendwie mal gehört zu haben, dass man dafür einen Ring am Finger braucht. Oder wie war das nochmal, Christian?"

Auch über den Vornamen hat sich das Paar bereits Gedanken gemacht. Romina verrät, dass ihre Kleine zwei Vornamen erhalten wird. "Den ersten teilen wir mit euch, den zweiten werden wir privat halten", erklärt die 25-Jährige. Auch sonst ist ihr die Privatsphäre ihrer Tochter wichtig – das Gesicht ihres Kindes wolle sie nur zensiert zeigen.

Dass sie und Christian sich über eine kleine Tochter freuen dürfen, verriet Romina Anfang Dezember im Netz. Eigentlich hatte die Ex von Stefano Zarrella (34) aber mit dem anderen Geschlecht gerechnet. "Mein Bauchgefühl hat mich total hopsgenommen! Ich war zu 100 Prozent davon überzeugt, dass es ein Junge wird. Ich dachte, die mütterlichen Instinkte können nicht falsch sein. Tja, falsch gedacht", gab die Schwangere auf ihrem Instagram-Profil offen zu.

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm im Januar 2025

Anzeige Anzeige