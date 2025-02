Welcher "Let's Dance"-Star soll als Erster rausfliegen?

In der vergangenen Woche fand bei Let's Dance die große Kennenlernshow statt. Heute Abend geht es dann ans Eingemachte: Die Paare, die sich dort zusammengefunden haben, müssen bei der ersten Tanzshow der Staffel ihr Können auf dem Parkett beweisen. Promiflash wollte deshalb von den treuen Zuschauern des Formats wissen: Welcher Promi wird wohl heute Abend nicht überzeugen und soll als Erster die Show verlassen? Aus einer Promiflash-Umfrage [Stand: 28. Februar, 17:20 Uhr] geht hervor, dass die meisten Fans wohl auf Ben Zucker (41) verzichten können. Der Sänger erhielt 242 von insgesamt 1.105 Votes, das entspricht 21,9 Prozent.

Auf der Unbeliebtheitsskala ist ihm Christine Neubauer (62) dicht auf den Fersen. Immerhin erhielt die Schauspielerin 204 Stimmen, also 18,5 Prozent der Votes. Auch Comedian Osan Yaran konnte bislang wohl noch nicht überzeugen: 171 von insgesamt 1.105 Personen wünschen sich, dass er in der ersten Show fliegt. Roland Trettl (53) kann sich hingegen in Sicherheit wiegen: Der TV-Koch erhielt lediglich 28 Stimmen. Auch Fabian Hambüchen (37) scheint beim Publikum beliebt zu sein: Ihn wollen nur 35 Zuschauer aus der Show wählen.

Drei Promis sind schon jetzt sicher in der nächsten Runde und müssen heute Abend nicht zittern. Taliso Engel gewann in der Kennenlernshow die begehrte Wildcard und ist deshalb automatisch eine Runde weiter. Auch Leyla Lahouar (28) und Jeanette Biedermann (45) müssen sich heute nicht dem harten Jury-Urteil stellen: Die beiden Promi-Damen fallen in der heutigen Sendung krankheitsbedingt aus.

Anzeige Anzeige

RTL / Jörn Strojny Ben Zucker, Kandidat von "Let's Dance" 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Jörn Strojny Taliso Engel, Kandidat von "Let's Dance" 2025

Anzeige Anzeige