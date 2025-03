Gene Hackmans Fans machen Lieblingsrestaurant zu Gedenkort

Der Tod von Gene Hackman (✝95) und seiner Frau Betsy Arakawa hat in Santa Fe, New Mexico, eine Welle der Trauer und Anteilnahme ausgelöst. Der Oscar-Preisträger und seine Ehefrau wurden Ende Februar in ihrem gemeinsamen Haus tot aufgefunden, wobei Gene Berichten zufolge bereits neun Tage zuvor verstorben sein soll. Fans des Schauspielers haben das Jinja Bar & Bistro, eines seiner Lieblingsrestaurants in der Stadt, in einen Gedenkort verwandelt. Blumen, Briefe und Botschaften zieren den Eingang des Lokals, das Gene einst mitbesessen hatte, bevor er seinen Anteil vor einigen Jahren verkaufte. Doug Lanham, der Besitzer des Restaurants und ein langjähriger Freund Genes, erinnert sich gegenüber Daily Mail liebevoll an den Star: "Er war immer großzügig, freundlich und hatte ein Lächeln parat."

Neben dem Jinja Bar & Bistro war Gene auch in Harry’s Roadhouse ein gern gesehener Gast. Kathleen O’Brien, die Inhaberin, beschreibt ihn gegenüber dem Magazin als bodenständig und zurückhaltend. "Gene war nie aufdringlich, immer freundlich und schien die kleinen Dinge des Lebens zu schätzen", sagte sie dem Magazin People. Ein besonderer Moment ereignete sich dort 2008, als Guy Fieri mit seinem Kochformat "Diners, Drive-Ins, and Dives" eine Episode drehte und Gene unerwartet für ein Treffen eintraf. "Guy rannte sofort in den Gastraum, um Gene zu begrüßen, und die beiden haben sich eine ganze Weile unterhalten", erinnert sich die Restaurantinhaberin. Gene genoss es offenbar, an solchen Orten die Ruhe des Alltags aufzunehmen und mit vertrauten Menschen zusammen zu sein.

Der Schauspieler, der für Filme wie "French Connection" und "Erbarmungslos" bekannt ist, hatte sich nach einem bewegten Leben in Hollywood vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. In Santa Fe führte Gene ein ruhiges Leben mit seiner Ehefrau Betsy, mit der er über 30 Jahre zusammen war. Freunde der beiden Paare berichten, wie engagiert Betsy sich bemühte, Gene fit und aktiv zu halten, selbst in hohem Alter. Neben Yoga und täglichen Puzzle-Sitzungen interessierte er sich auch für Malerei – einige Werke hängen bis heute in seinem ehemaligen Restaurant Jinja. Es ist diese Kombination aus künstlerischem Talent, Bescheidenheit und Authentizität, die Gene Hackman zu einem der am meisten geschätzten Schauspieler seiner Generation machte. Fans und Freunde erinnern sich vor allem an den großzügigen Menschen hinter dem Hollywood-Glanz.

Getty Images Gene Hackman im Februar 2005

Getty Images Gene Hackman bei den Golden Globes 2003

