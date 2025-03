Gene Hackmans Frau Betsy beschützte ihre Familie sehr

Gene Hackman (✝95) und seine Frau Betsy Arakawa wurden kürzlich tot in ihrem gemeinsamen Zuhause in Santa Fe, New Mexico, aufgefunden. Wie nun ein enger Vertrauter enthüllt, sei Betsy besonders darauf bedacht gewesen, ihren berühmten Ehemann zu schützen. Joey Padilla, der Hundetrainer des Paares, erzählte gegenüber Fox News Digital, dass Betsy seit der Pandemie äußerst vorsichtig gewesen sei, wen sie in die Nähe des Schauspielers ließ. "Betsy war super beschützend", berichtete er. Auch mit alltäglichen Erledigungen habe sie Gene die Last des Alltags vom Hals gehalten, während ihre treuen Hunde sie überallhin begleitet hätten.

Betsy scheint eine tiefe Verbindung zu den Hunden gehabt zu haben, wobei besonders die verstorbene Mischlingshündin Zinna ihr immer zur Seite stand. Joey beschrieb die Beziehung zwischen Betsy und den Tieren als außergewöhnlich: "Diese Hunde lebten für Betsy", erklärte er. Mit großer Trauer äußerte er, dass sie alles für ihre Tiere getan hätte. Laut Joey sei den beiden Tierliebhabern das Wohlergehen ihrer Hunde ein großes Anliegen gewesen – so hätten sie auch regelmäßig an örtliche Tierschutzorganisationen gespendet. Nach ihrem Tod hätten Helfer eines der beiden Tiere, Nikita, unter schwierigen Umständen retten müssen, da die Hündin besonders scheu gewesen sei.

Das Paar führte ein ruhiges und zurückgezogenes Leben fernab der Öffentlichkeit. Gene, der sich bereits 2004 aus dem Filmgeschäft zurückgezogen hatte, genoss seine letzten Jahre abseits des Rampenlichts. Dass Betsy sich so um die Gesundheit ihres Mannes kümmerte, war bereits aus Erzählungen nahestehender Freunde bekannt. Gemeinsam pflegten sie eine enge Verbindung zu ihrer Nachbarschaft. Umso schockierender sind die mysteriösen Umstände ihres Todes, die momentan noch Gegenstand der Ermittlungen sind. Der Verlust des Paares hinterlässt nicht nur eine Lücke in Hollywood, sondern vor allem bei jenen, die sie gut kannten und schätzten.

Getty Images Gene Hackman im Februar 2005

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003

