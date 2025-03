Coupleontour-Ina und Fabi haben kaum Zeit für Zweisamkeit

Ina (28) vom ehemaligen YouTube-Duo Coupleontour ist seit einigen Wochen mit ihrem früheren besten Freund Fabi zusammen. Zwischen den beiden schien es bisher sehr gut zu laufen, doch jetzt gibt die Influencerin ein pikantes Detail preis: Sie und ihr Partner haben gerade sehr wenig Zeit füreinander. "Ich bin ganz ehrlich mit euch. Aktuell fehlt dazu einfach die Zeit und wir haben gar keinen Kopf dafür", schreibt sie in ihrer Instagram-Story. Die vergangenen Wochen hätten viel von ihr und Fabi abverlangt, da sie den Fokus auf Inas kranke Mama gelegt hätten, erklärt sie weiter.

Wie Ina erzählt, wollten sie und ihr Freund eigentlich über Valentinstag mit ihrer Mama wegfahren – doch dieser Ausflug ist ins Wasser gefallen. Auch sonst sind die beiden am Ende jeden Tages einfach nur "müde ins Bett oder auf die Couch gefallen". "Die Zeit für Zweisamkeit gibt es gerade kaum und es fühlt sich irgendwie auch nicht richtig an", schreibt sie weiter und fügt noch hinzu: "Das soll sich nicht vorwurfsvoll anhören – ist nur einfach so." Dieser letzte Satz scheint fast schon eine Entschuldigung zu sein – denn schon in der Vergangenheit wurde der Blondine vorgeworfen, sich ständig über Fabi zu beschweren.

Dass Ina sich gerade vollkommen auf ihre Mutter fokussiert, ist komplett verständlich: Immerhin kämpft Inas Mama schon seit langer Zeit gegen Lungenkrebs. In den vergangenen Wochen hat sich ihr Zustand immer mal wieder verschlechtert – wegen einer Lungenembolie war sie vor einigen Wochen sogar ins Krankenhaus eingeliefert worden. Obwohl sie daraufhin wieder aus der Klinik entlassen wurde, ist die Krebserkrankung ihrer Mutter sehr schwerwiegend. "Es ist nicht leicht, damit umzugehen. Wir hoffen aktuell von Tag auf Tag und ich bin dankbar für jeden weiteren Tag", erklärte Ina offen auf ihrem Account im Netz.

Instagram / inaontour Ina mit ihren Rosen von Fabi

Instagram / inaontour Coupleontour-Ina und ihre Mutter, Mai 2024

