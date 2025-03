Ihre Fans kritisieren Christina Haacks Liebesleben

TV-Maklerin Christina Haack (41) sorgt erneut für Schlagzeilen, nachdem ihr neuer Freund Christopher Larocca in der Finalfolge ihrer Show "The Flip Off" aufgetreten ist. Nur wenige Wochen zuvor hatte ihr Noch-Ehemann Josh Hall, mit dem sie sich derzeit inmitten eines turbulenten Scheidungsprozesses befindet, ebenfalls in der Sendung mitgewirkt. In der Episode, die am Mittwoch ausgestrahlt wurde, unterstützte Christopher die Social-Media-Ikone, während sie und ihr Ex-Mann Tarek El Moussa (43) zusammen mit dessen Ehefrau Heather Rae Young (37) an der Verkündung des Show-Gewinners durch Jeff Lewis (54) teilnahmen. Während die Unternehmerin selbstsicher vor der Kamera agierte, hagelte es laut OK! nach der Ausstrahlung heftige Kritik in den sozialen Netzwerken.

Vor allem Christinas schneller Liebeswechsel stieß bei vielen Kommentatoren auf Unverständnis. Mehrere Nutzer äußerten sich in den sozialen Medien darüber, wie sich diese Entscheidungen möglicherweise auf ihre drei Kinder auswirken könnten. "Was für ein Beispiel gibst du deiner Tochter, wenn alle zwei bis drei Jahre ein neuer Partner da ist?", fragte eine Person sichtlich empört. Auf weitere Kommentare wie "Sie sollte erst einmal lernen, alleine zurechtzukommen", reagierte Christina gelassen und nutzte die Gelegenheit, um gegen ihren Ex Josh auszuteilen. Mit Blick auf den Scheidungsstreit erklärte sie, er habe angeblich monatlich 60.700 Euro an Trennungsunterhalt gefordert, was er selbst jedoch bestreitet. Christina bedauerte zudem öffentlich, keine Ehevereinbarung getroffen zu haben: "Hätte ich die Folgen besser verstanden, hätte ich ihn entweder nicht geheiratet oder einen Ehevertrag abgeschlossen."

Die Ehe zwischen Christina und Josh verlief alles andere als ruhig, und die Reality-TV-Darstellerin sprach häufiger darüber, wie belastend die Zeit mit ihm gewesen sei. Ihre Fans erinnern sich noch an ihre erste Ehe mit Tarek El Moussa, mit dem sie durch die gemeinsame Arbeit an ihrer Erfolgsshow bekannt wurde. Nach der Trennung fand sie in Ant Anstead (45) einen neuen Partner und heiratete ihn ebenfalls, bevor auch diese Beziehung scheiterte. Christina, die inzwischen dreifache Mutter ist, scheut nicht davor zurück, öffentlich über ihre Beziehungsprobleme zu sprechen, was ihr immer wieder viel Aufmerksamkeit – aber eben auch Kritik – einbringt. Trotz allem zeigt sie sich entschlossen, ihren Weg zu gehen, und betont immer wieder, vor allem das Beste für ihre Kinder und die Patchworkfamilie im Blick zu haben und weiterhin an die Liebe zu glauben.

Instagram / christinahaack Christina Haack und ihr Partner Christopher Larocca, Februar 2025

Getty Images Tarek El Moussa und Christina Haack im Dezember 2014

