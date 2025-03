Nach Obduktion: Gene Hackmans (†95) Tochter Leslie gesichtet

Gene Hackman (✝95) und seine Frau Betsy Arakawa wurden Ende Februar tot in ihrem Haus aufgefunden. Erst vor wenigen Tagen wurde die Todesursache des Schauspielers und der Pianistin bekannt gegeben. Seitdem hielten sich die drei Kinder des "Brennpunkt Brooklyn"-Darstellers bedeckt, doch nun sind neue Fotos seiner jüngsten Tochter Leslie Anne Allen aufgetaucht. Auf den Bildern erledigt die US-Amerikanerin einige Besorgungen in Los Angeles und steigt danach in einen roten Geländewagen ein. Ihre Miene wirkt dabei wie versteinert, während sie ein luftiges Kleid trägt.

Der 95-jährige Filmstar und seine Ehegattin lebten sehr zurückgezogen in New Mexico. Aus diesem Grund sei es für Leslie und ihre Geschwister nicht verwunderlich gewesen, dass sie einige Wochen nichts von ihm gehört hatten. Im Gespräch mit Daily Mail erklärte die Schwester von Christopher und Elizabeth, dass sie sich deshalb keine Sorgen um ihn gemacht habe. "Trotz seines Alters war er in sehr guter körperlicher Verfassung. [...] Er machte gerne Pilates und Yoga, und das tat er auch weiterhin mehrmals pro Woche. Er war also bei guter Gesundheit", machte Leslie deutlich.

Momentan laufen noch immer Ermittlungen zu den genauen Umständen der Tragödie. Am vergangenen Freitag wurden die Ergebnisse der Autopsien veröffentlicht, wie unter anderem The Sun berichtete. Demnach starb Betsy etwa eine Woche vor ihrem Mann an dem seltenen Hantavirus-Pulmonalsyndrom, das durch Nagetiere übertragen wird. Gene sei kurz darauf an den Folgen einer hypertensiven und atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankung verstorben. Außerdem soll er an einer fortgeschrittenen Form von Alzheimer gelitten haben.

MEGA Leslie Anne Allen, Tochter von Gene Hackman

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003