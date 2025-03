Gene Hackmans Beerdigungspläne müssen geändert werden

Der Tod von Gene Hackman (✝95) und Betsy Arakawa hält die Welt noch immer in Atem. Vor rund zwei Wochen wurden der Hollywoodstar und seine Frau tot in ihrem Haus in Santa Fe aufgefunden. Mittlerweile ist klar, dass Betsy etwa eine Woche vor ihrem Ehemann aufgrund einer seltenen Infektionskrankheit starb – Gene erlag einem Herzversagen. Die Familie des Paares steht aufgrund ihres tragischen Verlustes nun vor einer Herausforderung bei der Beerdigungsplanung. Laut Tim Hackman, dem Neffen des Schauspielers, war ursprünglich geplant, dass Betsy Genes Beisetzung organisieren würde, da sie 30 Jahre jünger war.

Gegenüber The Mail erklärt er: "Die Vorbereitungen sahen so aus, dass er als Erster gehen würde und wir vielleicht, je nachdem, was [Betsy] vorbereitet hatte, hinfahren und unser Beileid bekunden würden. Jetzt verändert sich dadurch alles wesentlich." Tim nehme an, dass es bisher noch keine konkreten Pläne gebe. Er vermute aber, dass sich eines von Genes drei Kindern darum kümmern werde. Aus seiner ersten Ehe mit Faye Maltese, die bereits 2017 starb, hat er drei Kinder: Christopher Allen, Elizabeth Jean und Leslie Anne.

Eine weitere Sachlage, die noch zu klären ist, betrifft das 73-Millionen-Euro-Erbe der Filmikone und seiner Frau. Doch auch hierbei gibt es Probleme, denn in New Mexico, wo die beiden lebten und starben, gelten spezielle Regeln zur Vererbung bei kurz aufeinanderfolgenden Todesfällen. Ein Experte erklärte gegenüber der Daily Mail, dass der zeitliche Abstand zwischen ihrem jeweiligen Ableben entscheidend sei: Wäre Gene innerhalb von 120 Stunden nach Betsy verstorben, hätte man dies als gleichzeitigen Tod betrachten können. Die sieben Tage Differenz führt wohl dazu, dass Betsys Vermögen zunächst an Gene statt an ihre Familie geht – und im Zuge seines darauffolgenden Todes dann alles an die in seinem Testament genannten Erben, darunter seine drei Kinder, übertragen wird. Wie das Erbe nun tatsächlich verteilt wird und ob die Spezialregelung greift, ist bisher unklar.

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003

Getty Images Gene Hackman mit seiner Ehefrau Betsy (r.) und seinen Töchtern Leslie und Elizabeth

