Gene Hackmans Tod: Mitarbeiter erinnert sich an Leichenfund

"The French Connection"-Star Gene Hackman (✝95) und seine Frau Betsy Arakawa wurden Ende Februar tot in ihrem gemeinsamen Zuhause in einer geschützten Wohnanlage in Santa Fe gefunden. Entdeckt wurde die Tragödie vom Handwerker Jesse Kesler, der 16 Jahre eng mit dem Paar zusammengearbeitet hatte. Im Interview mit der Daily Mail sprach er nun über den "schrecklichen" Vorfall. Obwohl er zunächst dachte, dass das Paar möglicherweise verreist sei oder er selbst etwas falsch gemacht habe, wurde er in den Tagen vor dem Fund zunehmend misstrauisch. "Ich wusste, dass etwas nicht stimmt", erklärte er und beschrieb die emotional aufwühlenden Momente, als er Betsys Körper schließlich auf dem Badezimmerboden entdeckte. "Ich war hysterisch. Ich bin fast durchgedreht."

Noch immer plagen Jesse Schuldgefühle, vor allem, weil er glaubt, durch ein schnelleres Eingreifen vielleicht Gene oder sogar den Hund der Familie hätte retten können. "Das war einer der schlimmsten Tage meines Lebens", sagte der 52-Jährige, der noch 12 Wochen vor Genes Tod mit ihm Kontakt hatte und ihn bei guter Gesundheit erlebte. "In der ersten Woche dachte ich, dass Betsy vielleicht sauer auf mich war", erinnerte er sich im Gespräch mit dem Magazin People an die beunruhigende Funkstille. Gemeinsam mit einem Sicherheitsbeamten wollte er "korrekt" vorgehen und zunächst "nicht einfach auf das Grundstück gehen". Jesse hatte gehofft, dass sie sich versehentlich im Weinkeller eingeschlossen hatten oder gar nicht in der Stadt waren. Genes Leiche wurde nach Absetzen des Notrufs schließlich erst später in einem Hinterraum des Hauses entdeckt. Dabei hätten die beiden überlebenden Hunde des Paares auch eine tragende Rolle gespielt.

Betsy starb mit 65 Jahren nach einer Infektion durch das Hantavirus, während Gene eine Woche später im Alter von 95 Jahren an Herzversagen verstarb. Gene Hackman, der durch ikonische Rollen in Filmen wie "Bonnie & Clyde", "Die Unbestechlichen" oder an der Seite von Clint Eastwood (94) in "Erbarmungslos" unsterblich wurde, lebte mit der ehemaligen Musikerin ein eher zurückgezogenes Leben in New Mexico. Das Paar war seit 1991 verheiratet und bekannt für seine herzliche, bodenständige Art. Trotz ihres Ruhestandes blieben sie in ihrer Gemeinde präsent und pflegten herzliche Beziehungen zu Nachbarn und Mitarbeitern. Dass beide nun innerhalb so kurzer Zeit verstarben, hinterlässt nicht nur bei Freunden und Weggefährten, sondern auch bei Fans weltweit tiefe Trauer. Jesse, der die Hackmans als großzügige und gütige Menschen beschreibt, hegt nur einen Wunsch: "Ich hätte mir ein anderes Ende für sie gewünscht – sie haben es so nicht verdient."

Anzeige Anzeige

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003

Anzeige Anzeige

ActionPress / Globe Photos / Zuma Press Gene Hackman und Clint Eastwood bei den Oscars 1993

Anzeige Anzeige