Welcher Kandidat soll heute bei "Let's Dance" rausfliegen?

Für die Let's Dance-Kandidaten geht es heute wieder ums Weiterkommen in die nächste Runde. Doch welcher Promi hat es aus Sicht der Fans nicht verdient, in der kommenden Show übers Tanzparkett zu fegen? Im Rennen sind noch Fabian Hambüchen (37), Marie Mouroum, Marc Eggers (38) sowie Ben Zucker (41). Ebenfalls am Start sind Diego Pooth, Taliso Engel, SelfieSandra (25), Simone Thomalla (59) sowie Paola Maria (31). Auch TV-Star Christine Neubauer (62), Jeanette Biedermann (45) sowie Leyla Lahouar (28) kämpfen noch um den Sieg.

Die angekündigten Tänze der dritten Sendung versprechen bereits spannende Momente und Gänsehaut bei den Zuschauern. So möchten unter anderem der ehemalige Profiturner Fabian und seine Mentorin Anastasia Maruster mit einem langsamen Walzer die Jury und Fans verzaubern. Deutlich mehr Temperament werden voraussichtlich Ben und Malika (34) liefern: Sie haben für ihren Auftritt einen feurigen Tango vorbereitet! Für eine besondere Premiere wird zudem Leyla sorgen – mit dem ersten Slowfox möchte sie das Publikum in ihren Bann ziehen.

In der zweiten Folge musste sich ausgerechnet TV-Liebling Roland Trettl (53) von "Let's Dance" verabschieden. Nach seinem Aus meldete sich der Koch mit harten Worten im Netz bei seinen Followern. Auf Instagram schoss er ganz besonders gegen einen Juror: Joachim Llambi (60). Roland stichelte: "Herr Llambi, ein guter Typ, auch ein Mensch, in dem vielleicht ab und zu ein kleines Kind steckt, das nach Aufmerksamkeit schreit." Die Konfrontation dürfte kaum überraschend sein, denn der Profitänzer kritisierte den Fernsehstar zuvor heftig für seine Leistung in der Show.

RTL / Guido Engels Die "Let's Dance"-Jury und Daniel Hartwich bei der "Let's Dance"-Weihnachtsshow 2024

ActionPress Roland Trettl, Gastgeber bei "First Dates – Ein Tisch für zwei"

