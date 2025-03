Simone Thomalla musste 2024 zwei schwere Verluste verkraften

Simone Thomalla (59) hat ein schwieriges Jahr hinter sich. "Ich habe meinen besten Freund verloren, der hat sich das Leben genommen, und dann hatte ich halt so eine Geschichte, wo meine Loyalität und der Glaube an das Gute mir auf die Füße gefallen ist, und der Mensch ist dann auch freiwillig aus dem Leben gegangen", gibt die Schauspielerin bei Let's Dance einen Einblick und ergänzt: "Da wird einem bewusst: Schlimmeres gibt es nicht." Mit all den Erfahrungen, die sie machen musste, sei ihr noch mal deutlich gemacht worden: "Wir sollten aus der Zeit, die wir haben, das Beste machen und das mit Demut, Dankbarkeit und Freude" – und genau aus diesem Grund entschied sich die 59-Jährige, ihr Leben mit der Teilnahme an der Tanz-Show mal ein "bisschen aufzuknacken".

Denn vor allem beim Tanz ist es wichtig, Emotionen zuzulassen, wie ihr "Let's Dance"-Partner Evgeny Vinokurov (34) erklärt. Nachdem es für Simone in der vergangenen Woche auf dem Parkett nicht allzu gut gelaufen war, konnte sie in Show drei schon eher wieder beweisen, was sie auf dem Kasten hat. Die Mutter von Sophia Thomalla (35) konnte mit ihrem Quickstep zu "Things" zum einen grundlegend nette Worte von der Jury, bestehend aus Jorge González (57), Motsi Mabuse (43) und Joachim Llambi (60), und des Weiteren eine Bewertung von insgesamt zwölf Punkten abstauben.

Letztendlich zählen doch die Stimmen der Zuschauer – und diese wollten Simone und Evgeny kommende Woche noch ein weiteres Mal die Hüften schwingen sehen. Ebenso erging es neun weiteren Paaren. Nur ein Tanzpaar musste sich verabschieden: Für Leyla Lahouar (28) ist die Zeit bei "Let's Dance" mit Show drei vorbei. Der Realitystar konnte mit seinem Slowfox an der Seite von Sergiu Maruster nur elf Punkte ergattern und das Publikum nicht ausreichend überzeugen.

RTL / Stefan Gregorowius Leyla Lahouar und Sergiu Maruster bei "Let's Dance" 2025

RTL Simone Thomalla, "Let's Dance"-Kandidatin 2025

