Romina Palm wünscht sich mehr Zweisamkeit mit Christian Wolf

Es sind noch knapp drei Monate, bis Romina Palm (25) und Christian Wolf ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. Aktuell leben die beiden zusammen in Kapstadt – und haben dort eigentlich immer volles Haus. In einem Q&A in ihrer Instagram-Story bekommt die Influencerin die Frage gestellt, ob ihr da nicht manchmal die Zweisamkeit mit ihrem Partner fehle. Romina antwortet offen und ehrlich: "Ja. Es war aber schon seit Wochen geplant, dass das Haus jetzt so voll sein wird, da ich da ja auch sonst nie ein Problem mit hatte und es sogar schön fand. Aber gerade jetzt, so am Ende der Schwangerschaft, wünsche ich mir schon mehr Zweisamkeit mit Christian."

Damit habe sie nun aber nichts im Netz verraten, was der Vater ihres ungeborenen Kindes nicht schon wisse. "Das kommuniziere ich ihm aber auch offen. Bei der nächsten Schwangerschaft möchte ich das anders handhaben", erzählt sie und fügt hinzu: "Jetzt geben wir uns eben beide Mühe, das Beste draus zu machen." Auch wenn sie aktuell nicht viel Zeit zu zweit haben, sei ihr Freund aber immer für sie da. Vor wenigen Tagen verkündete die Beauty, nun im dritten Trimester der Schwangerschaft zu sein – und durch die ansteigenden Hormone sei sie inzwischen extrem nah am Wasser gebaut. "Christian muss mich oft in den Arm nehmen und trösten", verriet sie in einem Update-Video auf Instagram.

Der Fitness-Influencer und die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin machten ihre Liebe im November 2023 offiziell. Die Babynews kamen auch für sie schneller als erwartet – trotzdem war die Freude der beiden riesig, als sie knapp ein Jahr später Rominas Schwangerschaft verkündeten. "Ihr habt wahrscheinlich viele Fragen. Genau wie wir. Denn als wir vor wenigen Wochen erfahren haben, dass Romina ohne künstliche Befruchtung schwanger geworden ist, waren wir erst überwältigt", gestanden sie in einem Instagram-Beitrag. Mit seiner Ex-Partnerin war es Christian nämlich aufgrund seiner Spermienqualität nicht möglich, auf natürlichem Weg ein Kind zu bekommen.

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm, Influencer

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf, November 2024

