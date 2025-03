P. Diddy ermutigt Kanye in Gefängnistelefonat zu neuer Musik

Rapper Sean "Diddy" Combs (55), der derzeit im Gefängnis auf seinen Prozess wartet, ermutigte seinen Musikerkollegen Kanye West (47) dazu, wieder "ans Mikrofon zu treten". Die kleine Motivationsrede erhielt Kanye per Telefon direkt aus dem Bundesgefängnis in Brooklyn – und filmte sich bei seiner Reaktion. Kanye, der aktuell öffentlich mit Ex-Frau Kim Kardashian (44) über ein gemeinsames Musikprojekt seiner Tochter North (11) und Diddy streitet, bekam im Gespräch klare Anweisungen von dem inhaftierten Rapmogul: "Hab Spaß, schnapp dir das Mikrofon und lächle wieder. Ich träume davon, dich wieder auf der Bühne zu sehen." Das Video, das Kanyes Gesicht von unten in einem dunklen Raum zeigt, wurde von The Shade Room auf Instagram geteilt – wann genau das Gespräch zwischen den ehemaligen Musikgrößen stattgefunden hat, bleibt unklar.

Berichten zufolge war Kim schockiert, dass North in dem Song "Lonely Roads Still Go to Sunshine" gemeinsam mit einem für Missbrauch und Menschenhandel angeklagten Mann singt. Nachdem Kanye den Track kürzlich via X veröffentlicht hat, kündigte sie an, rechtlich dagegen vorzugehen. Die Reality-Ikone argumentierte laut Daily Mail, dass sie die Trademarks der Namen ihrer Kinder innehabe und alles in ihrer Macht Stehende tun werde, um sie zu schützen. In privaten Chatnachrichten soll Kanye ihr daraufhin mit "Krieg" gedroht haben, wenn sie ihre Meinung nicht ändere.

Die enge Verbindung von Diddy und Kanye ist kein Geheimnis. Kanye soll ihn laut Daily Mail einst als Vaterfigur beschrieben und für dessen gute Beziehung zu seinen eigenen Kindern gelobt haben. Diddy zeigte sich im Telefonat dankbar für die Unterstützung von Kanye und betonte, wie sehr er sich auf die Zeit nach der Haftentlassung freue. Überraschend emotional wurde Diddy, als er seine aktuelle Situation in Haft reflektierte: "Ich bin Puff Daddy und sitze im Gefängnis. Das ist traurig, Mann."

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern North, Saint, Psalm und Chicago, 2019

Getty Images 50 Cent, Kanye West, P. Diddy und Jay Z, August 2007

