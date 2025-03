Telefon von Gene Hackmans Frau wurde nach Tod noch benutzt

Gene Hackmans (✝95) Frau Betsy Arakawa hat offenbar am 12. Februar, dem Tag nach ihrem angeblichen Tod, mehrere Telefonanrufe getätigt. Laut der Sprecherin des Santa Fe County Sheriff's Office, Denise Womack-Avila, wurden drei Anrufe an das Cloudberry Health Medical Center in Santa Fe registriert. Diese Anrufe werfen Fragen zu dem bisher angenommenen Todeszeitpunkt der 65-Jährigen auf, die angeblich am 11. Februar an den Folgen des Hantavirus verstorben sein soll, wie TMZ berichtet. Die Frau des Schauspielers soll während ihrer Anrufe mit einem Doktor in der Klinik geredet haben.

Weiterhin bleibt ungeklärt, weshalb Betsy trotz ihrer mutmaßlichen Hantavirus-Erkrankung am 12. Februar scheinbar keine akuten Symptome zeigte. Dr. Josiah Child, der die mysteriösen Anrufe entgegennahm, hatte zuvor ausgesagt, dass Betsy an diesem Tag sogar einen Arzttermin ausgemacht habe, zu dem sie jedoch nicht erschienen sei. Experten betonen, dass eine derartige Infektion in der Regel einen schleichenden Verlauf mit sich bringe und für gewöhnlich die Betroffenen ins Krankenhaus führe. Die Umstände ihres Todes – gemeinsam mit denen ihres Ehemannes – und die Tatsache, dass die beiden erst Tage später gefunden wurden, geben den Ermittlern weiterhin Rätsel auf.

Gene Hackman war über fünf Jahrzehnte einer der größten Stars Hollywoods und hinterließ mit Filmen wie "The French Connection" und "Erbarmungslos" ein bedeutendes Vermächtnis. Mit seiner zweiten Ehefrau Betsy, einer ehemaligen Pianistin, teilte er über 30 Jahre seines Lebens. Gemeinsam führten sie ein zurückgezogenes Leben in New Mexico, wo sie den Trubel Hollywoods hinter sich ließen. Laut früherer Berichterstattung lebten die beiden mit mehreren Hunden auf ihrem Anwesen, von denen zwei überlebten. Der Tod des Paares sowie die seltsamen Umstände sorgen noch immer für Spekulationen – in Erinnerung bleiben jedoch vor allem ihre langen Jahre gemeinsamer Zweisamkeit.

Getty Images Gene Hackman, Schauspieler

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003