Gene Hackmans Hunde haben ein neues Zuhause gefunden

Gene Hackman (✝95) und seine Ehefrau Betsy Arakawa wurden im Februar 2025 tot in ihrem gemeinsamen Haus in Santa Fe, New Mexico, gefunden. Neben dem Schauspieler und seiner Partnerin wurden auch ihre drei Hunde vorgefunden. Während zwei der Hunde – Bear und Nikita – am Leben waren, ist der dritte Hund – Zinna – offenbar verdurstet und verhungert. Zu den überlebenden Fellnasen gibt es nun eine erfreuliche Neuigkeit: Sie konnten erfolgreich in neue Familien vermittelt werden! Das bestätigt Joey Padilla, Besitzer von Santa Fe Tails, gegenüber Fox News Digital: "Es ist mir eine große Freude, dass meine Mitarbeiter und ich bei Santa Fe Tails mit der Zustimmung des Nachlassverwalters erfolgreich ein Zuhause für die überlebenden Hunde Bear und Nikita von Hackman gefunden haben."

Offenbar leben die zwei Vierbeiner schon eine längere Zeit bei ihrer neuen Familie. "Wir haben uns sehr bemüht, das beste Zuhause zu finden, und die Hunde haben sich bereits an ihr neues Leben gewöhnt", berichtet Joey weiter. Die Fans von Gene zeigten nicht nur eine große Anteilnahme am Tod des Hollywood-Stars, sondern auch an dem Verbleib der beiden Hunde. Dafür möchte sich Joey bedanken: "Wir sind alle dankbar für die Anteilnahme und die guten Wünsche, die Bear und Nikita während ihres Übergangs erhalten haben."

Neben der Freude über die neue Heimat von Bear und Nikita rührte eine weitere Geschichte die Herzen der Öffentlichkeit. Es war bekannt geworden, dass die beiden Hunde eine entscheidende Rolle gespielt haben, als Gene und Betsy gefunden wurden. Die Einsatzkräfte hatten gegenüber People berichtet, dass Bear und Nikita sie mit ihrem unermüdlichen Bellen zu den leblosen Körpern ihrer Besitzer geführt hatten. Diese Loyalität der treuen Vierbeiner hinterließ bei vielen Menschen einen bleibenden Eindruck.

ActionPress / ALL ACTION Schauspieler Gene Hackman und seine Frau Betsy

Getty Images Gene Hackman, Schauspieler