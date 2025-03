"Assi-Haarschnitt": Christian Wolf trägt eine neue Frisur

Christian Wolf überrascht seine Fans mit einem neuen Look! In seiner Instagram-Story teilt der Netz-Star ein Spiegel-Selfie und präsentiert, welchen Haarschnitt er sich für die anstehende FIBO – eine Fitness-Messe in Köln – zugelegt hat. "Für die FIBO wird der Assi-Haarschnitt ausgepackt", schreibt der Freund von Romina Palm (25) zu dem Schnappschuss und lässt seine Community direkt abstimmen, was sie von der Frisur halten.

Zur Auswahl stehen nur zwei Antwortmöglichkeiten: "Zu assi" oder "Hardcore assi". Eine Stunde nachdem die Story online gegangen ist, zeigt sich schon eine deutliche Tendenz: 67 Prozent der Abstimmenden haben sich zu diesem Zeitpunkt dafür entschieden, dass der Fitness-Freak mit seiner neuen Frise "Hardcore assi" aussieht. Offensichtlich scheint das aber auch genau der Look zu sein, den Christian im April zur FIBO rocken möchte. Was wohl seine Partnerin dazu sagt? Der gefällt es gut! "Christian lässt sich gerade einen Mullet wachsen. Ich finde das irgendwie bisschen toll. Dazu der leichte Schnauzer – ich mag's", schwärmt die Beauty in ihrer Instagram-Story.

Fraglich ist, ob er diese Trend-Frisur auch tragen möchte, wenn seine kleine Tochter das Licht der Welt erblickt. In knapp drei Monaten wird das erste gemeinsame Kind des Unternehmers und der 25-Jährigen geboren. Während Romina damit zum ersten Mal Mama wird, ist es für Christian schon sein zweites Kind. Erst vergangenes Jahr bekam er gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Antonia Elena einen Sohn. Als Noah auf die Welt kam, waren seine Mutter und sein Vater aber bereits kein Paar mehr.

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Christian Wolf im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige