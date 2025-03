Elternglück: Gisele Bündchen und Joaquim turteln auf Boot

Gisele Bündchen (44) und Joaquim Valente (35) genießen ihr neues Familienglück in vollen Zügen. Am Samstag wurden das brasilianische Supermodel und der Jiu-Jitsu-Trainer bei einem Bootsausflug in Miami gesichtet, bei dem sie die Sonne Floridas zusammen mit einigen Freunden auskosteten – das zeigen Bilder, die Daily Mail vorliegen. Gisele, die erst kürzlich Mutter eines gemeinsamen Sohnes mit Joaquim wurde, zeigte sich strahlend in einem eleganten schwarzen Badeanzug mit passendem Wickelrock. Während Joaquim das Boot steuerte, lagen die beiden sich immer wieder in den Armen und tauschten liebevolle Küsse aus – das Paar scheint das Leben als frischgebackene Familie sichtlich zu genießen.

Der kleine Nachwuchs, dessen Vorname bislang nicht bekannt ist, wurde bei dem Ausflug allerdings nicht gesichtet. Es ist jedoch bekannt, dass sein zweiter Vorname "River" lautet, was Gisele weiterhin ihrer Tradition treu bleiben lässt, ihren Kindern wasserbezogene Namen zu geben. Auch ihre beiden älteren Kinder aus ihrer Ehe mit Tom Brady (47), Tochter Vivian Lake (12) und Sohn Benjamin Rein, tragen thematisch passende Namen. Laut Berichten können die beiden Älteren kaum genug von ihrem neuen Geschwisterchen bekommen und unterstützen Gisele fleißig bei ihrem Alltag als nun dreifache Mutter. "Gisele fühlt sich sehr gesegnet und ist ganz auf ihre Familie fokussiert", verriet ein Insider dem Magazin People.

Die Beziehung zwischen Gisele und Joaquim wurde erstmals im Juni 2023 bekannt, knapp ein Jahr nach ihrer Scheidung von NFL-Legende Tom Brady. Gisele und Tom hatten 13 Jahre miteinander verbracht und zwei gemeinsame Kinder großgezogen, bevor die Ehe im Oktober 2022 offiziell beendet wurde. Joaquim, der als Jiu-Jitsu-Trainer für Gisele und ihre Kinder begann, hat sich laut Insidern schnell als geduldiger und liebevoller Partner und Vater bewiesen. Gisele selbst hatte ihre Karriere zeitweise zugunsten von Toms Sportlerleben zurückgestellt, doch nach der Trennung scheint das Topmodel in ihrer Rolle als Mutter und in ihrer neuen Beziehung vollkommen aufzugehen.

MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im März 2024

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Met-Gala 2017

