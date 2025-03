Nach Fehlen bei Geburtstag: Christian Wolf mit Sohn vereint

Christian Wolf und Antonia Elena haben einen gemeinsamen Sohn namens Noah. Vor ein paar Tagen wurde der kleine Mann ein Jahr alt. Sein Vater fehlte an diesem besonderen Meilenstein jedoch. Nach seinem Fernbleiben zeigt sich der Fitness-Influencer nun erstmals wieder vereint mit seinem Jungen. "Aber jetzt kriegt erst mal jemand endlich sein Geschenk zum Geburtstag!", meldet sich der Freund von Romina Palm in seiner Instagram-Story. Um seine Worte zu untermalen, teilt er ein Foto von sich mit einem verpackten Karton sowie eines mit Noah, den er füttert.

Warum Christian den Ehrentag seines Nachwuchses verspätet nachfeiert, erklärt er nicht. Auffällig ist jedoch, dass er und seine Ex Antonia sich nicht mehr gegenseitig auf Social Media folgen. Diese betonte zudem an Noahs Geburtstag, dass alle wichtigen Personen da gewesen seien, die "Noahs erstes Jahr so wundervoll gemacht haben." Dazu gab es obendrein ein Gruppenfoto mit dem Geburtstagskind und den Partygästen – von Christian war aber weit und breit keine Spur.

Christian und Antonia gehen schon seit ihrer Schwangerschaft mit Noah getrennte Wege. Ein Kind von Traurigkeit war der Content Creator damals nicht, denn wenig später kam er mit Stefano Zarrellas (34) Ex-Freundin Romina zusammen. Ein paar Monate darauf verkündeten beide schließlich, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Bisher hat Romina den Sohn ihres Partners nicht kennengelernt. Ob sich das ändert, sofern dessen Halbgeschwisterchen auf die Welt kommt und Noah das Baby kennenlernen darf, steht aber noch in den Sternen.

Anzeige Anzeige

Instagram / christianwolf Christian Wolf, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena und Christian Wolf im September 2022

Anzeige Anzeige