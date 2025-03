Emma Fernlunds Mutter macht auch bei TV-Show "The Power" mit

Emma Fernlund (24) hat ihre Fans auf Instagram mit einer überraschenden Neuigkeit begeistert: Nicht nur sie selbst ist Teil der neuen Joyn-Realityshow "The Power", sondern auch ihre Mutter wird an dem taktischen Wettkampf teilnehmen. "Und noch eine Surprise: Meine Mutter ist einfach auch dabei – wie cool ist das bitte", schreibt die Reality-Darstellerin in ihrer Story. Wann genau die Show ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt, doch Emmas Vorfreude über die familiäre Unterstützung könnte kaum größer sein. Die Nachricht sorgt jedoch nicht nur für Begeisterung, sondern löst gemischte Reaktionen aus – vor allem bei einigen Kommentatoren auf Social Media.

Einige Fans zeigen sich kritisch gegenüber der Teilnahme von Emmas Mutter und fragen sich, warum sie ohne Bekanntheitsgrad überhaupt ins Format geholt wurde. So schreibt etwa Natalia Osada (34): "Im Ernst? Ich war auch im Gespräch für das Format, aber sagt mal bitte, woher soll man Emmas Mutter kennen?" Ein anderer User kommentiert: "Oh mein Gott, jetzt will auch noch die Mutter Fame werden, super peinlich." Neben solchen Stimmen gibt es Unterstützer von Emmas Engagement mit ihrer Mutter, die den Familienzusammenhalt in einer solchen Show positiv bewerten.

Während Emmas Mutter in der Reality-TV-Welt ein Neuling ist, ist die 24-Jährige längst ein bekanntes Gesicht der Szene. Zu ihrem bisherigen Weg zählen Formate wie Temptation Island V.I.P. oder Das Sommerhaus der Stars, in denen sie mit ihrer direkten und impulsiven Art für reichlich Gesprächsstoff sorgte. Zuletzt geriet sie vor allem durch das angespannte Verhältnis zu Lorik Bunjaku (28) in die Schlagzeilen, der ebenfalls bei "The Power" mitspielt. Ob das Mutter-Tochter-Gespann die Fan-Kritik entkräften kann und wie sich Emma im erneuten Aufeinandertreffen mit ihrem Rivalen schlägt, bleibt abzuwarten.

Emma Fernlund, Reality-TV-Teilnehmerin

Emma Fernlund mit ihrem Hund

