Kate Cassidy erinnert sich an ihrem Geburtstag an Liam Payne

Kate Cassidy hat ihren 26. Geburtstag jetzt mit einem emotionalen Instagram-Post gefeiert, in dem sie an ihren verstorbenen Partner Liam Payne (✝31) erinnerte. Der Sänger, der im Oktober vergangenen Jahres durch einen tragischen Sturz von einem Balkon in Argentinien starb, war zwei Jahre lang mit der Social-Media-Influencerin liiert. Besonders rührend waren bisher unveröffentlichte Fotos, die sie teilte: Auf einem der Bilder war das Paar bei einer Hochzeit zu sehen, während ein anderes sie gemeinsam in Disneyland zeigte. "Ich bin dankbar für ein weiteres Jahr und denke über die Schönheit der 25 nach – ein Kapitel, das immer ein Teil von mir sein wird", schrieb Kate.

Bereits in den vergangenen Wochen gewährte Kate ihren Followern Einblicke in ihre Gefühlswelt nach der Tragödie. In einem TikTok-Video erzählte sie unter Tränen, wie schwer es ihr fällt, Erinnerungsstücke aus ihrer gemeinsamen Zeit mit Liam durchzusehen. Besonders ein gelbes Kleid und weiße Schuhe, die sie zur Hochzeit einer Freundin im letzten August getragen hatte, riefen starke Emotionen hervor. "Wir haben die Nacht durchgetanzt, und diese Erinnerung ist in diesen Schuhen für immer verankert", erklärte sie. Liam hatte damals extra einen Nachtflug genommen, um rechtzeitig zur Trauung in Paris zu erscheinen. "Er war der Erste, der uns am Ende des Gangs gratulierte", erinnerte sich die damalige Braut Madison Donnan laut Daily Mail.

Für Kate und Liam war die Hochzeit in Paris ein besonderes Erlebnis, das ihre Beziehung prägte. Es war das erste Mal, dass Kate an einer Hochzeit teilnahm, und sie schwärmte von den magischen Momenten, die sie an diesem Abend miteinander teilten. Freunde und Bekannte beschreiben Liam als lebensfrohen und liebevollen Menschen, der Räume mit seinem Lachen erhellte. Sein plötzlicher Tod riss eine große Lücke in die Leben vieler, die ihn kannten. Trotz der tiefen Trauer versucht Kate nun, die schönen Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit zu bewahren und nach vorne zu blicken, während sie diese schwierige Phase meistert.

Instagram / kateecass Kate Cassidy und Liam Payne im Disneyland 2024

Instagram / kateecass Kate Cassidy und Liam Payne auf einer Hochzeit 2024