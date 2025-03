"Grenzwertig": Bonnie Blue sorgt für Empörung bei NBA-Spiel

Beim Basketballspiel der Miami Heat gegen die Houston Rockets sorgten Bonnie Blue und Lil Mabu für einen handfesten Skandal. Während der OnlyFans-Star und der Rapper auf ihren VIP-Sitzplätzen am Spielfeldrand saßen, ließ Bonnie ihren Kopf auffällig in Lils Schoß sinken, wodurch der Eindruck entstand, sie würde dem Musiker einen Blowjob geben. Obwohl es sich aller Wahrscheinlichkeit nach nur um eine inszenierte Show handelte, löste die Szene eine Welle der Empörung in den sozialen Medien aus. "Das ist schon echt grenzwertig", schrieb beispielsweise ein X-Nutzer und verwies darauf, wie ungeeignet solches Verhalten sei, gerade mit Kindern in unmittelbarer Nähe.

Die Beziehung von Bonnie und Lil Mabu scheint immer ernster zu werden: Erst vor wenigen Tagen postete der Künstler ein Selfie mit der schlafenden Sexarbeiterin, auf dem er grinsend einen Cartier-Ring in die Kamera hält. "Ihre Körperöffnungen sind für alle da, aber ihr Herz gehört mir", kommentierte der 19-Jährige den Post. Ob das heißt, dass Bonnie und Lil Mabu jetzt verlobt sind?

Internationale Aufmerksamkeit erhielt Bonnie zum ersten Mal Anfang dieses Jahres: Im Januar behauptete die Britin, dass sie mit 1057 Männern innerhalb von 12 Stunden Geschlechtsverkehr hatte. Und auch wenn viele Fans an der Echtheit ihrer Aussage zweifeln, lässt sich Bonnie nicht beirren und ermunterte vor wenigen Monaten ihre TikTok-Followerschaft, auch die Eltern zu ihren "Events" mitzunehmen. "Eure Mama kann draußen warten, während du und dein Papa euch abwechselt", lautete der Vorschlag der 25-Jährigen.

Anzeige Anzeige

Instagram / lilmabu Rapper Mabu und OnlyFans-Star Bonnie Blue, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Wie bewertet ihr Bonnies Aktion bei dem NBA-Spiel? Superpeinlich! Was denkt sie sich nur? Ein bisschen frech, aber irgendwo witzig. Ergebnis anzeigen