Inaontour holt Krankenhauskoffer ihrer verstorbenen Mama ab

Inaontours (28) Mama verstarb Anfang März, nachdem sie an Lungenkrebs erkrankt war. Jetzt verrät die Influencerin, dass ein Koffer im Krankenhaus liegen geblieben ist, der ihrer Mutter gehörte. Diesen holt die Medienpersönlichkeit nun ab, wie sie in ihrer Story auf Instagram erzählt. Als sie die Sachen entgegennimmt, kommen direkt viele Emotionen hoch, denn die Habseligkeiten ihrer Mama riechen noch nach ihr: "Auch wenn der letzte Weg ins Krankenhaus nicht einfach war, genieße ich den Geruch nach Mama in ihrer Kleidung. Ich möchte die Sachen am liebsten niemals waschen. Das tut gerade richtig gut."

Die traurige Nachricht vom Tod ihrer Mutter machte Ina am 9. März auf der Social-Media-Plattform publik. Mit einem rührenden Beitrag meldete sie sich bei ihren Fans und schrieb unter anderem: "Liebste Mama, seit gestern früh bist du an einem besseren Ort und musst keine Schmerzen mehr erleiden." Ferner gab sie das Versprechen, auf sich Acht zu geben: "Diesmal haben wir den Kampf gegen den Krebs verloren. Aber ich verspreche dir, dass ich jeden weiteren Tag mit voller Kraft für meine Gesundheit kämpfen werde – für dich, für mich, für uns."

Auch Inas langjährige Freundin und Ehefrau Vanessa (28) zollte der Mutter ihrer Ex Tribut im Netz. Zwar gehen die beiden Coupleontour-Bekanntheiten seit einigen Monaten getrennte Wege, dennoch spielte Inas Mama eine wichtige Rolle in ihrem Leben: "Manchmal liest du etwas und plötzlich fühlt sich alles anders an. Die Mutter meiner Ex-Partnerin ist verstorben – und damit auch die Oma meiner Tochter. Das hat mich gerade total aus der Bahn geworfen."

Instagram / inaontour Inaontour mit ihrer Mama

Instagram / coupleontour Nessi und Ina von Coupleontour, September 2024

