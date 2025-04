Blake Livelys Donutladen trotzt der Troll-Kampagne im Netz

Ein Donut-Shop in Wilton, Connecticut, geriet kürzlich unfreiwillig in den Mittelpunkt einer Kontroverse, als Schauspielerin Blake Lively (37) während eines PR-Termins ohne Haarnetz in der Küche mitarbeitete. Nachdem Beschwerden, unter anderem von Online-Trollen, die Blakes lange, offene Haare laut DailyMail als "ekelhaft" bezeichneten, bei der örtlichen Gesundheitsbehörde eingingen, wurde eine offizielle Untersuchung gegen das kleine Familienunternehmen "Rise Doughnuts" eingeleitet. Doch es gibt Entwarnung: Das Wilton Health Department stellte keine Verstöße gegen Gesundheitsvorschriften fest und schloss den Fall, wie ein offizielles Dokument bestätigte. Trotz dieser Klärung sehen sich die Besitzer weiterhin mit negativen Online-Bewertungen konfrontiert.

Angeheizt wurde das Drama wohl durch Livelys andauernde, medienwirksame Auseinandersetzung mit ihrem früheren It Ends With Us-Co-Star Justin Baldoni (41). Berichten zufolge sollen einige der negativen Kommentare auf Plattformen wie Yelp von Fans Baldonis stammen, die gezielt gegen Blake Stimmung machen wollten. Die Flut an schlechten Bewertungen zwang Yelp, auf der Seite von "Rise Doughnuts" Warnhinweise zu platzieren und neue Kommentare vorübergehend zu blockieren. Ein Nahestehender der Schauspielerin verurteilte die Kampagne scharf und erklärte gegenüber TMZ: "Die sogenannten Beschwerden stammen von Menschen, die nie dort waren und nicht einmal in Connecticut leben."

Blake Lively, bekannt für ihre ikonische Rolle in Gossip Girl, teilt ihre Liebe zu ihrer Familie und kulinarischen Abenteuern oft auf Instagram. Zu ihrem Besuch bei Rise schrieb sie: "So sieht mein 'Happy-Place' aus". Die Familie des Donutladens, der erst 2022 aus einer alten Pizzeria hervorging, blieb trotz des Trubels kämpferisch. Während Blakes rechtliche Streitigkeiten weiterhin die Schlagzeilen bestimmen, könnte ihr PR-Besuch in dieser kleinen Bäckerei nicht nur harsche Kritik, sondern langfristig auch Solidarität und Unterstützung für das Geschäft bewirken.

Gareth Cattermole/Getty Images, Dia Dipasupil/Getty Images Collage: Blake Lively und Justin Baldoni

Getty Images Blake Lively bei der 'Another Simple Favor'-Premiere im März 2025

