So viel verdient Bonnie Blue mit ihrer OnlyFans-Karriere

Bonnie Blue, bekannt als Social-Media-Star und Model, hat in einem Teaser für Camilla Araujos Podcast enthüllt, wie viel sie durch ihre OnlyFans-Inhalte verdient. Laut eigener Aussage nimmt sie rund 2,1 Millionen Dollar (umgerechnet rund zwei Millionen Euro) im Monat ein. In dem Gespräch, das auf YouTube veröffentlicht wurde, sprach Bonnie offen über ihren Erfolg und fragte ihre Gesprächspartnerin, wie viel sie monatlich verdiene. Camilla gab an, ähnlichen Umsatz zu machen, warf Bonnie jedoch vor, beruflich "tausend Männer" zu treffen. Bonnie konterte gelassen mit einem Augenzwinkern: "Ich habe tausend Gründe mehr, meinen Job zu lieben."

Im weiteren Verlauf des Gesprächs ging Bonnie auch auf ihre neue Beziehung zu dem 19-jährigen Rapper Lil Mabu ein, die im März durch einen Instagram-Beitrag öffentlich wurde. Bonnie erklärte, dass sie anfangs eher spielerische Absichten gehabt habe, sich dann aber von Lil Mabus fürsorglicher Art überrascht fühlte. Ihr Freund, der die Beziehung bestätigte, schrieb: "Ihre Körperöffnungen gehören allen, aber ihr Herz gehört mir." Bonnie betonte außerdem, dass die beiden noch keine sexuelle Beziehung hätten, da sie die Dinge langsam angehen möchten.

Privat hat Bonnie bereits früher Einblicke in ihre Karriere bei OnlyFans gegeben. In dem Podcast "Saving Grace" im Oktober 2024 berichtete sie, dass ihre Eltern anfangs dachten, sie sei finanziell in Not und habe ihre Arbeit aus Verzweiflung aufgenommen. Dennoch unterstützen sie sie heute und wünschen sich vor allem, dass sie glücklich ist. Bonnie fügte hinzu, dass sie anfangs generischen Content produziert habe, bevor sie ihre Inhalte spezialisierte: "Man kann nicht erwarten, gutes Geld zu verdienen, wenn man nur Basis-Content liefert." Trotz anfänglicher Skepsis ihrer Familie hat sich Bonnie ein Einkommen aufgebaut, das sie in der Spitze ihrer Branche etabliert.

Instagram / lilmabu Rapper Mabu und OnlyFans-Star Bonnie Blue, 2025

Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Juni 2024

