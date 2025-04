Weniger Handyzeit: Samira Yavuz wünscht sich mehr Realität

Samira Yavuz (31) zeigt sich von einer ganz neuen Seite. In ihrem Podcast "Main Character Mode" spricht die Ex-Partnerin von Serkan Yavuz (32) nun über ihr Leben nach der Trennung und ihr Selbstbild. In der aktuellen Folge thematisiert sie dabei ihre Handyzeit. "Social Media ist für mich auch Arbeit und nicht nur eine Privatsache. Ich finanziere mich darüber und nehme das Ganze ernst, aber es hat auch einen Suchtfaktor. Manchmal verliert man sich darin", gibt die einstige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin offen zu. Sie wolle ihre Zeit am Handy zurückschrauben und vor allem vor dem Schlafengehen auf die Dauerbeschallung durch Instagram und Co. verzichten.

Stattdessen lege Samira mehr Wert darauf, die echte Welt um sie herum intensiver wahrzunehmen. Gerade zurzeit genieße sie die Blumen und Sonnenstrahlen, die der Frühling bringt. Die zweifache Mama macht in ihrem Podcast deutlich: "Ich möchte nicht alt sein [...] und dann feststellen, dass ich viel zu viele Medien konsumiert habe und die wahre Schönheit der Natur und die echten Momente nicht genossen habe."

Während Samira das Liebes-Aus mit Serkan in einem separaten Podcast und vielen Social-Media-Beiträgen begleitet hat, herrscht beim Vater ihrer Kinder Funkstille. Allerdings gab Aleksandar Petrovic (34) vor wenigen Tagen einen Hinweis auf seinen Reality-TV-Kollegen. In seiner Instagram-Story plauderte er aus, dass seine Verlobte Vanessa Nwattu zurzeit in Dubai das neue Format "The Power" drehe – an dem laut offiziellen Mitteilungen auch Serkan teilnehme.

Den Podcast "Main Character Mode" gibt es exklusiv bei Podimo!

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Panama Pictures / ActionPress Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei den Reality Awards 2024

Anzeige Anzeige