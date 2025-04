Fans sind besorgt über die erschlankte Figur von Bella Hadid

Bella Hadid (28) sorgt erneut für Aufsehen – allerdings diesmal nicht wegen ihres schauspielerischen oder modeltechnischen Engagements, sondern wegen ihrer extrem schlanken Erscheinung. In Paris wurde die Laufsteg-Ikone am Set ihres neuen Projekts, der Serie "The Beauty", gesichtet. Dabei trug sie ein rotes Leder-Bralette und eine hautenge Hose, die ihre Silhouette betonten und dabei vor allem ihre hervorstehenden Rippen und den auffällig schmalen Taillenbereich sichtbar machten, wie Fotos der Daily Mail zeigen. Die Szenen, in denen sie mit Kunstblut und nachgestellten Verletzungen nach einem Motorradunfall auf dem Boden lag, schockierten die Fans eher weniger – auf Social Media richteten sich die Kommentare vor allem auf ihre Figur. Fans zeigten sich besorgt, einer schrieb: "Ich mache mir Sorgen um Bellas Gewicht."

Schon früher sprach Bella offen über ihr wechselndes Gewicht und den Druck, dem sie in der Modewelt ausgesetzt ist. In einem früheren Interview mit dem Magazin People erklärte sie: "Meine Gewichtszunahmen und -abnahmen habe ich nicht unter Kontrolle. Ich hätte gerne mehr Kurven, aber ich kann nichts dagegen tun." Sie gab zu, dass ein hektischer Lebensstil, Diäten und regelmäßiges Training ihren Körper stark beeinflussen. Gleichzeitig betonte sie, dass sie sich bewusst gegen Vorverurteilungen wehrt. Auch Themen wie Essstörungen und Körperdysmorphie hat Bella in der Vergangenheit angesprochen – Erfahrungen, die sie in vielen Interviews öffentlich machte, um mehr Bewusstsein für mentale Gesundheit zu schaffen.

Abseits der Schlagzeilen um ihre Figur baut Bella nun an ihrer Karriere als Schauspielerin. Neben ihrer beachtlichen Liste an Kooperationen mit Luxusmarken wie Chanel und Dior wagte sie sich in kleinen Rollen ins Fernsehen, darunter "Ramy" und "Yellowstone". Mit "The Beauty" tritt sie nun in ein neues Genre ein. Während sie beruflich weiter nach vorne blickt, kämpft sie gleichzeitig gegen persönliche Herausforderungen wie ihre langjährige Lyme-Borreliose an, die sie auch zu einer längeren Pause zwang. Bella selbst hat in der Vergangenheit betont, wie wichtig ein bewusster Lebensstil für ihre mentale und körperliche Gesundheit sei – ein Aspekt, den sie auch durch Projekte wie den Launch ihres eigenen Duftunternehmens Orebella verfolgt.

Instagram / bellahadid Bella Hadid, Model

Instagram / bellahadid Bella Hadid in roten Dessous bei der Victoria's Secret Fashion Show 2024

