So gehen Romina Palm und Christian Wolf mit Uneinigkeiten um

Romina Palm (25) und Christian Wolf gelten als eines der harmonischsten Paare der Social-Media-Welt. Doch auch bei ihnen gibt es hin und wieder Meinungsverschiedenheiten, wie das Model jetzt in seiner Instagram-Story verriet. Romina erklärte, dass die beiden zwar nie streiten, jedoch diskutieren, wenn es Unstimmigkeiten gibt. "Es gibt auch mal etwas, das mich stört und ich ansprechen will", erzählte die ehemalige Germany's next Topmodel-Bekanntheit, während sie betonte: "Christian stört irgendwie nie etwas." Besonders stolz zeigt sie sich auf die "Leichtigkeit" in ihrer Beziehung, die sie gemeinsam aufgebaut haben, und dass sie niemals Respekt voreinander verlieren.

Damit diese Harmonie auch in turbulenten Zeiten bestehen bleibt, haben die beiden klare Regeln für solche Gespräche etabliert. "Wir sprechen Probleme immer persönlich an, niemals über WhatsApp", so Romina. Zudem setzen sie darauf, während ernster Unterhaltungen Körperkontakt zu halten, zum Beispiel durch ihre Hand. Besonders wichtig ist ihnen, kein Gespräch ungelöst zu beenden. "Wir gehen nie schlafen, ohne dass etwas geklärt ist. Und getrennt schlafen kommt für uns gar nicht infrage", so die 24-Jährige. Diese Prinzipien sorgen dafür, dass Uneinigkeiten bei ihnen nie eskalieren und der gegenseitige Respekt gewahrt bleibt.

Die Beziehung der beiden scheint von einem bewussten Umgang miteinander geprägt zu sein, der bei Fans für Bewunderung sorgt. Christian, der selbst mit seinem Content auf Social Media eine große Reichweite hat, hält sich in der Öffentlichkeit meist etwas zurück, was private Einblicke angeht. Romina teilt hingegen gerne mal Details. Seit ihrem Start als Influencerin und Model hat Romina ihre Community immer wieder an ihrem Leben teilhaben lassen, wobei ihr Fokus häufig auf Werten wie gegenseitigem Respekt und Achtsamkeit liegt. Dass dies auch in ihrer Partnerschaft eine Rolle spielt, ist kaum verwunderlich – offenbar der Schlüssel zu ihrem gemeinsamen Glück.

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm im März 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrem Hund Baloo

