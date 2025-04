Deutet Andrej Mangold hier Liebes-Comeback mit Annika an?

Andrej Mangold (38) teilte vor wenigen Tagen einen Beitrag auf Instagram, in dem er sich weinend und emotional zeigt. In der Bildunterschrift sprach er von einem "inneren Kampf", den seine Follower auf seine Trennung von Annika Jung bezogen. Nun bezieht der ehemalige Bachelor in seiner Story Stellung. "Mein Posting hat nichts mit der aktuellen Situation zwischen Anni und mir zu tun. Wie ich mich auch schon letztens dazu geäußert habe, kommunizieren wir und arbeiten an der Situation, da sich zum Glück viele Dinge aufklären konnten, die nicht der Wahrheit entsprechen." Deutet Andrej damit etwa an, dass er und seine Ex-Partnerin ihre Trennung aufarbeiten und an einem Liebes-Comeback arbeiten?

Welche Dinge nicht der Wahrheit entsprechen, verrät der Content Creator nicht. Ein weiteres Indiz dafür, dass Andrej und Annika möglicherweise wieder zusammenfinden könnten, ist, dass der ehemalige Sommerhaus-Kandidat seine Follower updaten wolle, wenn sich etwas Neues ergibt: "Sobald sich etwas tut oder ergibt, werde ich es euch schon zur richtigen Zeit vernünftig mitteilen."

Im Februar bestätigte Andrej, dass er und Annika getrennte Wege gehen. In seinem Statement sprach der ehemalige Rosenkavalier von einem Betrug, doch ging nicht näher darauf ein. In den darauffolgenden Wochen gab er immer wieder Einblicke in sein Innerstes und teilte seiner Community mit, dass er sehr unter dem Liebes-Aus leidet. Seit Anfang April sprechen Andrej und Annika jedoch wieder miteinander, wie der Ex von Jennifer Lange (31) bekanntgab: "Wir arbeiten an der Situation, ich kann aber zum heutigen Zeitpunkt gar nicht sagen, in welche Richtung das gehen wird, weil ich einfach Zeit brauche."

Instagram / anniju__ Annika und Andrej Mangold im Januar 2024

Getty Images TV-Bekanntheit Andrej Mangold

