Sam Dylan vermutet: Eva will nach Beichte zum Promi-Büßen

Sam Dylan (34) schießt nach Evanthia Benetatous (33) Seitensprung-Beichte gegen sie. Der Reality-TV-Star vermutet in seiner Instagram-Story eine Taktik hinter ihrer Offenbarung: "Mir ist ja wirklich ein bisschen schlecht. Wenn ich lese, dass sich eine Frau für ihr Fremdgehen entschuldigen möchte. Die Wahrheit dahinter ist, dass sie es nur macht, um wieder Aufmerksamkeit zu bekommen, weil sie einfach völlig out ist."

Hinter Evas öffentlicher Entschuldigung stecke laut Sam lediglich eine Strategie, um sich bei neuen TV-Formaten ins Gespräch zu bringen. "Die Hoffnung, dadurch jetzt zu Promi-Büßen zu kommen", kritisiert der 34-Jährige und weist auf Evas vermeintliche Doppelmoral hin: "Die Frau, die sonst alles bei ihrer Trennung ausgeschlachtet hat und damals eine Frau angegriffen hat, die angeblich mit ihrem Freund bei Kampf der Realitystars fremdgegangen ist."

Eva muss sich seit ihrem Statement, in dem sie den Seitensprung mit dem verheirateten Serkan (32) zugab, einer Menge Kritik stellen. Zahlreiche Realitystars wie Elena Miras (32), Christina Grass (36) und zuletzt auch Sam äußerten sich negativ zu dem Thema, das aktuell hohe Wellen schlägt. Einzig Walentina Doronina (24) stärkt ihrer Freundin den Rücken. "Man kann davon halten, was man möchte – kein Problem. Aber was ist das? Wer seid ihr, dass ihr aus den Löchern gekrochen kommt und euch da einmischt? Kehrt vor eurer eigenen Haustür", machte sie in ihrer Story deutlich.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Dezember 2024

Instagram / walentinadoroninaofficial Evanthia Benetatou und Walentina Doronina, Dezember 2024

