Miley Cyrus sorgt mit gewagtem Fotoshooting für Aufsehen

Miley Cyrus (32) zog am Mittwoch alle Blicke auf sich. Die Sängerin kletterte bei einem Fotoshooting in New York auf ein Gerüst und posierte in schwindelerregender Höhe. Fotos, die der Daily Mail vorliegen, zeigen, wie die Tochter von Billy Ray Cyrus (63) sich vorsichtshalber am Geländer festhält, während sie sich für die Schnappschüsse bereitmacht. Dabei trug die "Flowers"-Interpretin einen rockigen Look, bestehend aus einem schwarzen Top und Krokodilleder-Stiefeletten, kombiniert mit einer Lederjacke. Ihre Haare waren in Wellen gestylt und ihr Make-up passte perfekt zu dem Glam-Look ihrer Garderobe.

Zeitgleich sorgt Mileys Privatleben für Gesprächsstoff: Ihr Vater hat jüngst seine Beziehung zur Schauspielerin Elizabeth Hurley (59) öffentlich gemacht. Wie ein Insider gegenüber New Idea verriet, ist die Tochter des Countrystars vom Timing nicht angetan, da die Schlagzeilen möglicherweise die Aufmerksamkeit von ihrem bevorstehenden Album "Something Beautiful" und den dazugehörigen Promo-Aktivitäten ablenken könnten. Darüber hinaus sei die familiäre Beziehung der beiden momentan so schlecht, dass sich der Popstar nicht für seinen Papa freuen werde. "Sie hält sich so oft wie möglich von ihrem Vater fern. Sie wird darüber nicht glücklich sein", machte die Quelle deutlich.

Miley und Billy scheinen sich vor allem aufgrund ihrer unterschiedlichen politischen Meinungen auseinandergelebt zu haben. Berichten zufolge habe die Hannah Montana-Bekanntheit den Kontakt zu dem Musiker komplett abgebrochen. Der 63-Jährige ging seinerseits kürzlich einen Schritt auf Miley und ihre Schwester Noah Cyrus (25) zu. "Herzlichen Glückwunsch, Mädels. [...] Gut gemacht. Ich bin so verdammt stolz auf euch beide", schrieb er in einem Post auf Instagram, nachdem beide neue Musik angekündigt hatten.

Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus im April 2025

Getty Images Tish, Billy Ray, Miley und Noah Cyrus bei den iHeartRadio Music Awards 2017

